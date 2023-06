Union européenne: la question migratoire, chapitre important du sommet européen

Avant le sommet, Meloni défend son approche des dossiers économiques et migratoires

Avec notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet

C’est avec fermeté et assurance que Giorgia Meloni s’est rendue devant le Parlement italien pour défendre sa vision de l'Union européenne avant de se rendre à Bruxelles. Sur le dossier économique avant-tout. La cheffe du gouvernement dominé par l'extrême-droite a tout de suite tiré à boulets rouge sur la Banque centrale européenne et sa volonté de maintenir sa hausse des taux d'intérêts : c’est «une recette simpliste», répond la patronne des Frères d’Italie. Cela risquerait de provoquer plus de dégâts que l’inflation, prévient-elle.

Quant au délicat dossier du Mécanisme européen de stabilité, fond de sauvetage des États-membres en difficulté, en contrepartie d’ajustements de leurs comptes publics, l’Italie de Meloni est encore loin de rentrer dans le rang. Par crainte de finir sous tutelle de l’UE, la présidente du Conseil l’a confirmé ce mercredi, la réforme voulue par Bruxelles restera bloquée. « Ce n’est pas le moment d’affronter un vote », « c'est une question d'intérêt national », défend-t-elle devant les députés. Alors que l’Italie est le dernier pays à ne pas avoir ratifié la réforme, elle explique que son exécutif a choisi une approche plus globale pour négocier aussi la nouvelle gouvernance budgétaire européenne, l’Union bancaire et les mécanismes de sauvegarde financière.



Outre l’économie, autre priorité, la question migratoire, sujet central pour une Italie aux portes de l’Europe, et sur lequel la dirigeante souverainiste compte bien peser à Bruxelles, face à des partenaires qu’elle semble juger trop attentistes. « L'immigration irrégulière de masse n’a rien de solidaire. Il faut que l’Union européenne reste attentive aux pays du sud de la Méditerranée et aux pays d’Afrique, en conjuguant une lutte contre les trafiquants, à des relations avec les pays d’origine et de transit. C’est ce qui doit être considéré comme prioritaire ! »



Afin d’arriver devant les 27 avec les idées claires, face aux parlementaires, Giorgia Meloni a ainsi promis un plan de partenariat et de développement dès l’automne prochain avec les pays de la zone méditerranéenne, à commencer par la Tunisie afin de contrôler les flux migratoires qui ont plus que doublé cette année sur les côtes italiennes.