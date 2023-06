Wagner: pour Zelensky, Moscou doit être sanctionné pour financement d’une organisation terroriste

En Ukraine, les conséquences du putsch avorté du groupe Wagner en Russie laissent l’opinion publique relativement de marbre. Mais, l'arrivée annoncée de combattants du groupe Wagner en Biélorussie agace, voire inquiète fortement, la Pologne, dont le président, Andrzej Duda, était en visite ce 28 juin à Kiev à l’occasion de la fête de la Constitution ukrainienne. Mercredi soir, Volodymyr Zelensky a donc jugé bon de s’exprimer au sujet de la présence potentielle des hommes de Prigojine en Biélorussie, au nord de l’Ukraine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

Volodymyr Zelensky ne s’est pas montré plus impressionné que cela par l’annonce de l’installation des hommes de Wagner en Biélorussie. Mercredi, lors d’une conférence de presse commune avec ses homologues polonais et lituanien, il a déclaré que le transfert des unités Wagner en Biélorussie ne posait pas de danger majeur pour l’Ukraine.

Selon Zelensky, le contingent de mercenaires concerné n’est pas si important que cela, et pour cause, d’après lui, c’est aussi parce que l’armée ukrainienne a saigné les rangs de Wagner à Bakhmout, et que c’est peut-être pour cela que Evguéni Prigojine ne disposait samedi dernier que d’un nombre de troupes limité, pas entièrement suffisant pour une action d’envergure à Moscou. À Kiev, on estime peu plausible des incursions militaires par le Nord.

À lire aussiRébellion de Wagner en Russie: Poutine veut démontrer la reprise en main

Reconnaître la Russie comme juridiction à haut risques ?

Par contre, il semble que les autorités ukrainiennes prennent la question de Wagner très au sérieux au niveau diplomatique. Ce qui compte, vu de Kiev, c’est que Vladimir Poutine, mardi soir 27 juin, a officiellement reconnu que le groupe paramilitaire était directement financé par le Kremlin, alors que Poutine, ces dernières années, n’avait jamais évoqué directement l’existence de Wagner, les sociétés militaires privées -étant sur le papier- interdites en Russie.

Mercredi, le ministère des Finances ukrainien a demandé officiellement à la communauté internationale de reconnaître la Fédération de Russie comme une juridiction à hauts risques, et d’émettre des avis pertinents aux marchés financiers afin d’empêcher le financement par Moscou du terrorisme et du crime organisé.

La logique, derrière cette requête, est que les marchés financiers et les investisseurs qui font du business en Russie paient des taxes à l’État russe, et contribuent donc à financer un groupe qui a été reconnu comme une organisation terroriste par plusieurs pays, et notoirement par le Parlement français.

À lire aussiLoukachenko sort-il vraiment gagnant de la crise russe?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne