À la Une: la Grèce met à la barre à (l'extrême) droite toute

Revue de presse des Balkans

La droite conservatrice a remporté haut la main les législatives du 25 juin et aura les coudées franches pour gouverner durant quatre années de plus. Le Premier ministre Kyriákos Mitsotákis pourra même compter sur le soutien ponctuel de trois petites formations d’extrême-droite pour asseoir sa politique, anti-migrants et toujours plus autoritaire.

En face, les forces de gauche auront toutes les peines à y mettre un frein. Le symbole est fort, quelques jours après le terrible naufrage d’un chalutier au large des côtes grecques.

Relancer l'intégration des Balkans occidentaux malgré les tensions

Le Conseil européen se tient à Bruxelles les 29 et 30 juin. Un an après le coup de colère des dirigeants serbe, albanais et macédonien contre le blocage de l’élargissement, les 27 entendent promettre une intégration accélérée aux Balkans occidentaux. Il y a vingt ans tout juste, à Thessalonique, les six pays avaient entendu les mêmes propos... Et ils patientent toujours dans l’antichambre de l'UE.

Si l'agenda est dominé par la guerre en Ukraine, le regain de tensions entre le Kosovo et la Serbie ces dernières semaines figure aussi au menu des discussions. C'est dans ce contexte que Belgrade a libéré les trois policiers kosovars, kidnappés selon les autorités de Pristina. L'intervention de Viktor Orbán aurait, dit-on, été décisive.

Le Premier ministre hongrois était en effet en tournée dans les Balkans occidentaux la semaine dernière. C'est en Serbie et dans l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, qu'il a reçu le meilleur accueil et fait les plus belles promesses.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Serbie fait le grand écart diplomatique, refusant de s'associer aux sanctions occidentales contre Moscou, tout en défendant son intégration à l'UE. Mais à quelle Europe le pays appartient-il ? L'historien Dejan Đokić tente d'identifier une réponse, en déconstruisant les idées reçues.

Dans les Balkans, le tourisme fait du bien... et du mal

Cette année encore, la Croatie devrait battre de nouveaux records de fréquentation. Mais les visiteurs, très majoritairement étrangers, mangeront des mets pour la plupart importés. Parce que le tout tourisme est en train d’achever à petit feu l’agriculture locale. Point de vue.

Le Monténégro mise lui aussi sur les visiteurs étrangers pour booster son économie. Sauf que le petit pays, qui prétend être constitutionnellement un « État écologique », subit les ravages environnementaux du tourisme de masse. Des initiatives s’organisent aujourd'hui pour imaginer un accueil plus respectueux de l’environnement et des habitants. Un tourisme écoresponsable est-il possible ? Reportage.

Quand on parle de sport en Slovénie, on pense à Luka Dončić, la star de la NBA ou à Primož Roglič et Tadej Pogačar, qui devraient truster les premières places sur le Tour de France qui va commencer. Si le ballon rond n'a jamais été le sport national, le football passe à l'attaque grâce à de nouveaux talents. Il y a bien sûr Jan Oblak, le gardien de l'Atletico Madrid, mais aussi Benjamin Šeško, le jeune crack de l'attaque de Salzbourg qui vient de signer à Leipzig.

