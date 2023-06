En Moldavie, Yaël Braun-Pivet se fait l'avocate de l'adhésion du pays à l'UE

Reportage

La présidente de l’Assemblée nationale termine sa courte visite en Moldavie, ce petit pays des Balkans, qui, comme l’Ukraine, candidate depuis un an pour rentrer dans l’Union européenne. Elle était samedi 30 juin devant le Parlement moldave, avec un message : la France est à vos côtés. Yaël Braun-Pivet a rencontré ce matin la présidente moldave qui a engagé des réformes importantes dans le pays pour satisfaire aux exigences de Bruxelles.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Chisinau, Pierrick Bonno

La Moldavie est encore loin de répondre aux standards de l’Union européenne, mais Yaël Braun-Pivet, chantre de la diplomatie parlementaire, veut y croire. La guerre en Ukraine a montré que Chisinau devait s’arrimer au bateau européen.

« L'Europe est exigeante, j'en ai conscience, mais je voudrais l'affirmer ici, votre pays a toute sa place en Europe. Vive la République de Moldavie en Europe. », a assuré la présidente de l'Assemblée nationale. Ovation dans le camp des députés pro-européens qui aimeraient bien que tous les pays de l’Union européenne soient aussi enthousiastes.

« Je crois que les Français ont vu que nous avons la capacité à intégrer l’Union européenne. Et je suis persuadé que Yaël Braun Pivet va être notre avocate et nous aider à convaincre d’autres pays de l’Union européenne que la Moldavie mérite ces négociations. », a déclaré Igor Grosu, le président du Parlement moldave.

Pas d'adhésion possible avant 2030

L’Allemagne, notamment, est plutôt sceptique, malgré les réformes engagées, notamment en raison de la corruption qui gangrène encore le pays.

Pour Octavien Cazac, avocat et professeur de droit à Chisinau : « La corruption est le problème numéro un. Mais c'est possible. On est très enthousiaste et c'est un moment historique pour le pays. »

Prochaine étape pour la Moldavie, tout comme l’Ukraine : cet automne. La Commission européenne rendra un avis sur l’avancée des réformes dans le pays. Mais quoi qu’il arrive, aucune adhésion ne sera possible avant 2030.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne