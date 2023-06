Royaume-Uni: le cricket, sport raciste, sexiste et élitiste, selon un rapport

Le cricket, inventé par les Anglais au XVIe siècle, est toujours pratiqué au Royaume-Uni. Près de 200 000 personnes y joueraient au moins deux fois par mois. Mais, selon un rapport commandé par la fédération, il s’agirait d’un sport sexiste, raciste et classiste.

De notre correspondante à Londres,

Le rapport est affligeant pour la fédération anglo-galloise. Plus de 4 000 joueurs, entraîneurs ont témoigné. Parmi les conclusions : un racisme jugé « enraciné » dans le sport.

Read our response to the Independent Commission for Equity in Cricket which finds evidence of discrimination across the game.



We apologise unreservedly for the experiences of those who have faced discrimination in cricket. https://t.co/vOpqMLmuoK — England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) June 26, 2023

Les trois quarts des joueurs noirs se disent victimes de discriminations, plus de 80% pour les joueurs issus du sous-continent indien. Cela passe par les petites vexations, les insultes sur le terrain de la part d’autres joueurs et des fans. Mais aussi de la normalisation par les autorités du sport. Le rapport, qui a été réalisé par une commission indépendante, pointe aussi l’absence de représentation des minorités ethniques au sein des grandes instances du cricket anglais et gallois. Une seule personne noire parmi les autorités, moins de 3% de personnes sud-asiatiques alors qu’elles représentent plus d’un quart des licenciés !

Disparités salariales hommes-femmes

Quant aux femmes, cela tient en un chiffre : les professionnelles touchent cinq fois moins en salaire que les hommes. Même au niveau amateur, elles ont moins accès aux infrastructures et la commission mentionne une « culture de vestiaire » propice à la misogynie dans les stades.

Dans les deux cas, une absence de représentation des minorités – ethniques ou de genre – au sein des instances de décision est signalée dans le rapport. Dans des proportions similaires, on retrouve cela dans d’autres sports, et dans la société d’ailleurs. Mais, l'une des spécificités du cricket, c'est la dimension de classe. Le cricket est un sport de riches. Inscrire ses enfants à un club peut coûter jusqu’à 1 000 euros par an, entre l’équipement, les maillots, la licence et les déplacements inhérents à tout sport d’équipe.

Un moyen d’accéder au cricket, c’est via l’école, en particulier pour les plus talentueux. Ici, il y a une vraie dichotomie entre les écoles privées, souvent très chères et très réputées, et les écoles publiques, plus défavorisées, qui ne permettent pas ou très peu à leurs élèves de découvrir et de jouer au cricket… et donc, de se faire remarquer et ainsi décrocher des bourses. À l’inverse, les coaches, les clubs viennent directement recruter dans les écoles privées.

Un système de boys' club

D’ailleurs, en Angleterre, l’un des grands rendez-vous du cricket, c'est le match annuel entre Cambridge et Oxford, les deux universités les plus prestigieuses de tout le pays et parmi les plus chères. Le rapport, qui parle d’un système de boys' club, émet une quarantaine de recommandations : donner plus de visibilité aux ligues féminines, atteindre l’égalité salariale en 2030, remplacer les dispositifs de recrutement pour plus de transparence et mettre sur pied des procédures efficaces en cas de plaintes.

La fédération est en train de « considérer » ces recommandations et y répondra sous trois mois. Mais, ce qu’il faut noter, c’est que le cricket anglo-gallois savait tout cela, du moins toute la partie racisme. Un précédent rapport pointait déjà les discriminations il y a 24 ans, mais la fédération n’a pas mis en œuvre les changements nécessaires… Cette fois, la Commission pour l’équité réclame une action rapide.

