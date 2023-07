Le pape François nomme le nouveau préfet de la doctrine de la foi, un poste symbolique

C'est un des postes les plus symboliques de la Curie romaine : « gardien du dogme », le préfet de la doctrine de la foi a un nouveau visage au Vatican. Le pape François a choisi l'un de ses plus proches, l’archevêque de la Plata en Argentine, Mgr Victor Manuel Fernandez pour remplacer le cardinal espagnol Luis Ladaria Ferrer. Un changement radical pour un dicastère que l’évêque de Rome veut voir rompre avec son passé parfois sulfureux.

Avec notre correspondant à Rome, Éric Sénanque

Ancien professeur de théologie et recteur de l’Université catholique pontificale argentine, Mgr Victor Manuel Fernandez est un fidèle parmi les fidèles du pape François.

Le choix de lui confier l’un des dicastères les plus symboliques, la doctrine de la foi, n’est pas un hasard. Ces derniers jours, l’archevêque argentin était d’ailleurs à Rome où il a multiplié les sessions de travail avec le souverain pontife. Comme François, cet Argentin est très sensible aux questions sociales, et se veut le promoteur d’une Église plus ouverte sur les réalités du monde, à rebours des plus conservateurs. Mgr Fernandez est l’une des « plumes » de François, notamment de l’exhortation Amoris Laetitia publié en 2016 et qui ouvrait la perspective de communion pour les divorcés-remariés. Un texte qui avait provoqué de nombreux remous dans l’Église.

En le nommant, le pape lui a confié une lettre dans lequel il explique clairement son mandat : « Le dicastère que vous présiderez a connu d'autres époques où l'on utilisait des méthodes immorales. Il s'agissait d'époques où, au lieu de promouvoir la connaissance théologique, on poursuivait d'éventuelles erreurs doctrinales » peut-on lire dans ce texte. Le nouveau « gardien du dogme », qui prendra ses fonctions au mois de septembre, devrait être ainsi l’un des visages de l’esprit réformateur du pape argentin.

