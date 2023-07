Madrid prend la tête du Conseil européen dans un contexte politique compliqué en Espagne

À compter de ce samedi 1er juillet, l’Espagne va assumer la présidence du Conseil européen pour les 6 prochains mois. Une présidence qui s’annonce un peu compliquée étant donné le calendrier électoral espagnol puisque l’actuel chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a convoqué des élections législatives pour le 23 juillet prochain. Et après la défaite de la gauche lors des élections régionales et municipales, ces élections législatives pourraient bien donner lieu à une alternance politique, ce qui risque de paralyser encore plus une présidence dont beaucoup disent ne pas attendre grand-chose

Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a convoqué des élections législatives pour le 23 juillet prochain ce qui pourrait compliquer la présidence espagnol du Conseil européen.(photo d'illustration). AP - Heikki Saukkomaa

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite L’annonce de la convocation des élections législatives en Espagne pour le 23 juillet a pris de court non-seulement les Espagnols, mais également les institutions européennes qui tablaient plutôt sur un scrutin en fin d’année et donc une présidence européenne plus stable. Car si les objectifs de cette présidence ont déjà été fixés, notamment concernant le pacte de stabilité, un dossier phare que Madrid coordonne, une éventuelle alternance à la tête du gouvernement espagnol pourrait bien changer la donne. Les derniers sondages donnent le Parti populaire, formation conservatrice en tête, mais sans majorité absolue. Une coalition avec la formation d’extrême-droite Vox est envisagée, ce qui pourrait permettre à cette nouvelle coalition, dans la cadre de la présidence du Conseil européen, de proposer de nouveaux amendements. Mais comme le confirment de nombreux spécialistes des institutions européennes, si d’aventure une nouvelle équipe dirigeante arrivait, ses possibilités pour modifier le calendrier de la présidence espagnole seront très limités puisque le devoir du pays qui assume ce rôle est de s’exprimer au nom des 27 pays membres. C’est donc une présidence particulière à laquelle il faut s’attendre, sachant qu’en plus des élections européennes doivent se tenir en 2024. En attendant, le gouvernement Pedro Sanchez a affiché les ambitions de sa présidence européenne : l'Espagne espère faire aboutir avant la fin de l'année la nouvelle politique migratoire européenne, défendre la réindustrialisation de l'Europe, réformer le marché de l’électricité, ou encore assouplir les règles budgétaires européennes. Les questions économiques sont au centre des discussions européennes, en particulier depuis la pandémie et depuis l’invasion russe de l'Ukraine. Ce constat ne va pas changer sous la présidence espagnole. Et concernant les règles budgétaires européennes, le gouvernement souhaite que l’Union prenne en compte la spécificité de chaque Etat membre. Avec pour objectif de favoriser des investissements dans les secteurs prioritaires comme la transition énergétique et numérique. Raquel Garcia, chercheuse au Real Instituto Elcano, à Madrid Justine Fontaine NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI