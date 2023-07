Pedro Sanchez à Kiev pour réaffirmé le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est arrivé à Kiev ce samedi, au premier jour de la présidence espagnole de l'UE, pour redire le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, qui déplore la lenteur des livraisons d'armes promises par l'Europe.

Pedro Sanchez et Volodymyr Zelensky à Kiev le 1er juillet 2023.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a réitéré ce samedi à Kiev, au premier jour de la présidence espagnole de l'Union européenne, le soutien de l'UE à l'Ukraine, qui déplore cependant la lenteur déplore de l'aide militaire promise par les Occidentaux. « Du point de vue de l'Union européenne sur l'adhésion de l'Ukraine, ma présence au premier jour de cette présidence de six mois (...) prouve un engagement politique clair et sans équivoque de la part des institutions communautaires », a assuré Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Je voulais vous dire que nous sommes et serons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra. Je voulais vous dire que nous soutiendrons l'Ukraine quel qu'en soit le prix, que nous vous accompagnerons dans la réalisation de vos aspirations à être un pays libre et souverain qui a décidé de son propre destin en tant que membre de la famille européenne. Pedro Sanchez s'exprime devant la Rada, le Parlement ukrainien Jelena Tomic

« Il est extrêmement symbolique que cette visite ait lieu le tout premier jour de la présidence espagnole de l'UE », a également souligné Volodymyr Zelensky sur les médias sociaux.

Sommet de l'Otan les 11 et 12 juillet

Cette visite précède un important sommet de l'Otan prévu les 11 et 12 juillet à Vilnius pour établir un plan de route pour les relations futures entre l'Ukraine et l'organisation militaire occidentale.

« L'Espagne réitère son soutien à la candidature de l'Ukraine à l'UE, qui sera l'une des priorités de sa présidence », selon la déclaration commune adoptée par Sanchez et Zelensky. « L'Espagne soutient le renforcement du partenariat entre l'Otan et l'Ukraine, y compris par la création d'un Conseil Otan-Ukraine », selon la déclaration.

Le Premier ministre espagnol avait annoncé cette visite jeudi au sommet de l'UE, expliquant que son but était de montrer « le soutien inébranlable » de l'Union à Kiev face l'invasion russe. L'Ukraine a obtenu il y a un an le statut de candidat à l'UE, et espère commencer des premières négociations formelles cette année sur les mesures qu'elle devra prendre pour renforcer ses chances d'adhésion.

Le président Zelensky a néanmoins réitéré ses critiques envers « certains » partenaires occidentaux sur la formation d'aviateurs ukrainiens au pilotage d'avions de combat. « Ont-ils une idée de la date à laquelle l'Ukraine pourra obtenir des F-16 ? », a-t-il déclaré aux côtés de Pedro Sanchez. « Il n'y a pas de calendrier des missions d'entraînement. Je pense que certains partenaires traînent des pieds », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)

