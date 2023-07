Pologne: arrestation d'un joueur de hockey russe suspecté d'espionnage pour Moscou

La Pologne continue son combat contre l’influence russe. Un joueur professionnel de hockey sur glace russe soupçonné d’espionnage au profit de la Russie a été arrêté.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

En plus de jouer au hockey en Pologne depuis 2021, il est soupçonné d’effectuer des tâches de renseignements pour Moscou. Notamment avec du repérage dans des infrastructures dites sensibles. L’enquête se poursuit, mais le joueur de hockey a été placé en détention provisoire, parce que la Pologne a peur qu’il s’évade.

Ce n’est pas la première fois que Varsovie soupçonne des ressortissants russes d’espionnages. C’est d’ailleurs la 14e personne détenue dans le cadre d’une grande enquête polonaise sur un réseau d’espionnage. Un réseau censé opérer dans toute la Pologne et coopérer avec les services secrets russes.

L’une des tâches principales de ce réseau serait de surveiller certains itinéraires ferroviaires. En particulier ceux qui servent à l’Otan pour envoyer du matériel militaire à l’Ukraine. Selon les enquêteurs, la mission de ces espions était de placer des caméras et des émetteurs GPS sur les convois d’aide à l’Ukraine. Pour tracer l’arrivée des chars Léopard par exemple.

Ces espions auraient aussi comme mission de répandre la propagande russe contre la Pologne, la politique du gouvernement et l’Otan. Et ainsi déstabiliser les relations entre Varsovie et ses plus proches alliés ukrainiens et américains.

