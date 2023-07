Ghetto de Varsovie: un producteur de cinéma à la recherche des clichés perdus de son père

Au sein de la famille Grzywaczewski, l’œil est aiguisé. Le père, Zbigniew, pompier de profession était un amoureux de photo. Quant au fils, Maciej, il est producteur de cinéma renommé en Pologne. Le premier a réalisé des clichés précieux car rares à l’intérieur du ghetto de Varsovie au moment de l’insurrection en avril 1943. Le second s’est investi d’une mission de devoir de mémoire tant sur le plan personnel que professionnel.

De notre envoyée spéciale à Varsovie,

En cette matinée ensoleillée, Maciej Grzywaczewski, barbe naissante et lunettes aux verres teintés posées sur le nez nous accueille dans sa maison à Gdansk. Comme tout le monde, il connait les événements qui ont marqué la Pologne durant la Seconde Guerre mondiale, mais son histoire à lui prend un tournant lorsqu’il retrouve des photos prises par son père. On est alors en avril 1943, Zbigniew Grzywaczewski, 23 ans, pompier, est mobilisé pour circonscrire l’incendie déclenché par les nazis dans le ghetto de Varsovie.

Vue du ghetto de Varsovie en feu depuis la rue Nalewki, avril 1943. Négatif scanné par le musée Polin. © Zbigniew Grzywaczewski/Archives familiales de Maciej Grzywaczewski

« Je savais que mon père avait fait des photos parce qu'il tenait un journal intime qui fait 900 pages dans lequel il raconte son enfance, quand il allait à l’école. Et par moments, c'est très intime. Il parle de sa propre mère, de ma mère. Mais en aucun cas, il évoque les juifs dans le ghetto ou ces photos qu’il a prises. Il a sans doute estimé que c'était trop dangereux. » En mai 1943, Zbigniew écrit dans son journal : « Je garderai, je pense, toute ma vie dans la tête l'image (...) des silhouettes chancelant de faim et d'effroi, sales, déchirées. De (ces gens) fusillés massivement, les vivants se prenant le pied dans les cadavres de ceux qui ont été abattus. »

La découverte d’un trésor

Pendant la guerre, la famille de Maciej cache une famille juive, « ce qui n'était pas si fréquent, mais pas si rare non plus », relate-t-il simplement. La conservatrice du musée Polin, Zuzanna Schnepf-Kolacz, a travaillé pendant deux ans sur un projet d’exposition pour les 80 ans de l’insurrection du ghetto de Varsovie. Durant ses recherches, elle met la main sur une lettre écrite en 1968 par Zbigniew Grzywaczewski dans laquelle il est question des photos et plus précisément des « négatifs qui sont chez mon père », précise Maciej. S’en est suivie une véritable chasse au trésor.

Maciej Grzywaczewski et Zuzanna Schnepf-Kolacz, conservatrice au Polin, regardent un négatif. © Maciek Jazwiecki

La conservatrice du Polin sait qu’une série de douze clichés crédités « Zbigniew Leszek Grzywaczewski » sont exposés au Mémorial de l'Holocauste à Washington, et cherche à savoir s’il y en a d’autres : « Je lui ai répondu que j’avais dix cartons de photos en ma possession, mais à ma connaissance, il n’en existait pas d’autres du ghetto précisément, se remémore le producteur de cinéma de 68 ans. Alors, tous les soirs, je me suis replongé dans les affaires de mes parents à la recherche de ces fameux négatifs. Dans l’un des cartons, je suis tombé sur un très beau cliché de ma mère. Sur la photo suivante, on voit Umschlagplatz [le lieu de départ vers les camps d'extermination, NDLR] qui a été envoyée au musée à Washington. Quand j’ai finalement trouvé les clichés, ça m’a beaucoup remué et ému, car j’ai pris conscience d'avoir trouvé quelque chose de précieux. »

« Premier soulèvement de citoyens polonais »

Maciej Grzywaczewski a donc prêté les 33 négatifs de son père pour enrichir l’exposition temporaire créée à l’occasion des 80 ans de l’insurrection du ghetto de Varsovie et qui se poursuit jusqu’en janvier 2024. « C’est fort d’avoir choisi de raconter ce pan de l’histoire du point de vue des civils. Jusqu’ici, on parlait surtout des combattants, explique-t-il. Ça m’a fait prendre conscience du nombre de gens qui habitaient dans le ghetto [environ 400 000 au début de la guerre, NDLR]. C'est un drame pour les civils, pour ces enfants, pour ces familles qui ont été déportés ou parfois se sont suicidés. En Pologne, on pense plus souvent au soulèvement de Varsovie en 1944 qu’à celui du ghetto qui lui, est un soulèvement juif. Il était nécessaire de rappeler que c’est le premier soulèvement de citoyens polonais. »

On ne peut pas affirmer avec certitude que Zbigniew Grzywaczewski a réalisé les 33 photos de façon clandestine. Sur l’une d’entre elles, un soldat allemand regarde directement l’objectif, «peut-être justement pour documenter les Allemands », avance son fils. Mais il est évident qu’une majeure partie a été prise en secret. On y décèle même de la nervosité avec ces cadres de fenêtres apparents, les militaires SS immortalisés de dos, parfois de façon floue. L’histoire derrière celle où l’on distingue deux pompiers au premier plan et au moins six Allemands au second qui regardent tous en direction d’un bâtiment en feu, est terrible. Une famille juive s’est défenestrée du cinquième étage pour échapper à son ennemi. Son auteur a écrit sur le négatif : « On n'a pas pu les aider alors que techniquement, c'était possible. »

Incendie des bâtiments abandonnés par la population juive au cours de l'évacuation rue Nowolipie à Varsovie, autour du 20 avril 1943. Négatif scanné par le musée Polin. © Zbigniew Grzywaczewski/Archives familiales de Maciej Grzywaczewski

Un documentaire pour la mémoire

Maciej Grzywaczewski met temporairement de côté son histoire personnelle pour revêtir sa casquette de producteur de cinéma. Grâce au précieux matériel qu’il a collecté tels que le journal intime et les clichés de son père, ça lui a donné l’idée de développer des projets cinématographiques : « Je suis en train d’écrire un scénario. Je travaille aussi avec des consultants historiques pour un film documentaire. » Et quand on lui pose la question concernant un film de fiction, l’intéressé répond : « La fiction n'empêche pas que l’histoire soit basée sur des faits réels. Dans ce film, j’aimerais pouvoir explorer la relation de mes parents, qui ont vécu un grand amour. Ma mère a été envoyée dans un camp et pendant longtemps mon père est resté sans nouvelles. Il y a aussi l'histoire de la famille juive qui a été cachée par mes parents. Et à côté, il y avait ce pompier qui rentrait du ghetto, et qui développait ses photos. Donc il y a beaucoup d'histoires sur la Shoah, l'amour, la loyauté. »

Maciej Grzywaczewski montre des photos de sa famille. © Maciek Jazwiecki

