L'Ukraine dit mener des «combats acharnés» contre l'armée russe qui avance dans l'est

L'Ukraine a admis dimanche que les forces russes avançaient dans quatre zones de la ligne de front dans l'est où ont lieu des « combats acharnés », mais l'armée indique avoir repris 37 kilomètres carrés dans l'est et le sud du pays en une semaine, dans le cadre de la contre-offensive qu'elle mène dans ces zones.

L'Ukraine a admis dimanche 2 juillet que les forces russes avançaient dans quatre zones de la ligne de front dans l'est où ont lieu des «combats acharnés».

« L'ennemi avance dans les secteurs d'Avdiivka, Mariinka, Lyman », a écrit la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar sur Telegram. « Il avance aussi dans le secteur de Svatove ». « La situation est assez difficile », a-t-elle poursuivi. « Il y a partout des combats acharnés ».

Seize mois après le début de l'invasion russe, l'Ukraine dit poursuivre sa contre-offensive lancée il y a environ un mois et qui n'a pas permis de déclencher pour l'instant d'avancée décisive, et exhorte ses alliés occidentaux à hâter l'aide militaire promise, à l'approche d'un sommet de l'Otan à Vilnius.

Dans le sud, « les territoires libérés ont augmenté de 28,4 kilomètres carrés », portant à 158 km² la surface totale reprise dans cette zone depuis le lancement de la contre-offensive début juin, a précisé la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar. Dans l'Est, les gains de Kiev ont seulement atteint 9 km², selon elle.

Les troupes ukrainiennes avancent avec « un succès partiel »

Ces derniers développements sur le front interviennent après une nouvelle attaque aérienne nocturne de drones explosifs sur Kiev, la première depuis douze jours, selon des responsables ukrainiens. « Toutes les cibles ennemies dans l'espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites », a dit Sergiy Popko, le chef de l'administration militaire de la capitale.

L'armée de l'air ukrainienne, dans un communiqué séparé, a annoncé avoir abattu huit drones explosifs Shahed de fabrication iranienne, et trois missiles de croisière. Elle a précisé que les troupes ukrainiennes avançaient pour leur part avec « un succès partiel » sur le flanc sud de la ville de Bakhmout, dans l'est, ainsi que près de Berdiansk et de Melitopol dans la zone sud du front.

Dans le sud, elle a indiqué que les forces ukrainiennes rencontraient une « résistance intense de l'ennemi » ainsi que des champs de mines, et n'avançaient que « progressivement ». Les troupes ukrainiennes « travaillent en permanence et sans relâche à créer les conditions d'une avance aussi rapide que possible », a-t-elle encore écrit.

Kiev pointe du doigt un manque d'armement et de formation des aviateurs

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny avait estimé, dans un entretien publié vendredi par le Washington Post, que les forces de Kiev étaient bridées par un manque d'armement. Il avait en particulier réclamé la livraison d'avions de combat américains F-16, indispensables pour contrer la force aérienne russe. Il a déploré aussi un manque d'artillerie face au déluge de feu russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en recevant samedi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, avait quant à lui critiqué les partenaires occidentaux de Kiev sur le rythme de mise en œuvre de la formation des aviateurs ukrainiens, habitués aux MiG et Sukhoï soviétiques, au pilotage des F-16.

Le chef d'état-major américain Mark Milley, depuis Washington, a répondu que les États-Unis et leurs alliés faisaient leur possible pour envoyer ce dont l'Ukraine a besoin. Leur livrer des F-16 ou des missiles tactiques ATACMS, est « sur la table, mais aucune décision n'a été prise pour l'instant », a-t-il dit. La contre-offensive « va plus lentement qu'on ne l'avait prédit », a-t-il également estimé, mais « la guerre, c'est comme ça ».

De son côté, la Russie a écarté lundi toute nouvelle mobilisation pour grossir ses troupes, après le départ des hommes du groupe paramilitaire Wagner d'Ukraine. « Le président de la Fédération de Russie a clairement, de manière compréhensible et spécifique, dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle mobilisation », a déclaré lundi à l'agence d'État TASS Andreï Kartapolov, à la tête du Comité de Défense de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. « Il n'y a aucun besoin de mobilisation aujourd'hui et dans un avenir proche », a-t-il ajouté, déclarant qu'« il n'y a pas du tout de menace de diminution du potentiel de combat » à moyen et long terme, et que Moscou dispose d'effectifs au sein des forces armées russes pour les remplacer.

(avec AFP)

