Royaume-Uni: l'extension de la zone à faible émission à Londres face à des recours

Londres doit devenir l’une des plus grandes zones à ultra-faibles émissions au monde à la fin du mois d’août. Le maire de la ville, Sadiq Khan, veut étendre les restrictions de véhicules à l’intégralité de la capitale britannique. Et le projet arrive ce mardi 4 juillet devant la justice.

Avec notre correspondante à Londres, Émeline Vin

Pendant deux jours, la Haute cour de justice va examiner les recours des cinq mairies de quartiers qui s’opposent à l’expansion de la zone à ultra-faibles émissions (Ulez). Pour l’instant, elle couvre le centre de Londres et impose un droit de passage de 15€ par jour pour les véhicules les plus polluants : les voitures diesel d’avant 2015, les essences d’avant 2006 et certains bus et poids lourds.

Les maires conservateurs de cinq quartiers périphériques de Londres craignent l’impact économique de l’élargissement, alors que leurs arrondissements possèdent un moins bon réseau de transport en commun.

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a fait de la qualité de l’air dans sa ville sa priorité – même si la zone a d’abord été l’idée de son prédécesseur, Boris Johnson. Un rapport de la ville de Londres estime à 46% la réduction de la pollution de l’air depuis la mise en place de l’Ulez en 2019.

Les opposants espèrent faire reconnaître une absence de consultation et d’une analyse sur les bénéfices-risques… Le verdict n’est pas attendu avant plusieurs semaines.

