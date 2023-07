La Commission européenne devrait proposer un texte sur les NGT, les nouveaux OGM

La Commission européenne devrait proposer ce mercredi 5 juillet un projet de règlement concernant les NGT, des nouveaux OGM. Il s'agit d'autoriser dans les pays membres ces nouvelles semences considérées comme plus résistantes et plus durables. Ces NGT ont pour objectif d'apporter aux agriculteurs de nouveaux outils pour utiliser moins de pesticides et s'adapter au changement climatique, selon l'exécutif européen.

Du blé génétiquement modifié en Argentine en 2020 (Image d'illustration). © MARCELO MANERA / AFP

Publicité Lire la suite Après les organismes génétiquement modifiés (OGM), organismes génétiquement modifiés, place aux NGT (New Genomic Techniques, se traduisant en français « nouvelles techniques génomiques »). Issues de nouvelles techniques de sélection, ces cultures modifient le matériel génétique des plantes, mais n'ajoutent rien de l'extérieur, martèle la Commission européenne. Dans le projet du texte, la réglementation OGM ne s'appliquerait plus aux semences et produits NGT présentant des modifications susceptibles de se produire naturellement ou via des croisements traditionnels. Sous conditions dépendant du type et le nombre de mutations pratiquées, ils seraient considérés comme « équivalents » aux variétés conventionnelles et enregistrées dans une base publique, avec une obligation d'étiquetage spécifique seulement pour la commercialisation des semences. Les producteurs de semences poussent à cette simplification des règles en arguant que ces nouvelles cultures seraient moins gourmandes en eau et donc plus résistantes aux sécheresses. C'est ce que soutient notamment la puissante fédération européenne de l'agro-industrie Copa-Cogeca. « Immense recul » pour les ONG Mais, c'est faux, selon les détracteurs des NGT. Pour eux, il s'agit bien d'OGM, mais cachés sous un nouveau nom. Les ONG s'alarment. Ces nouvelles semences devraient faire l'objet de la même règlementation stricte avant leur mise sur le marché que les OGM, a répondu à RFI, Ariane Malleret, chargée de campagne Agriculture à Greenpeace, c'est-à-dire qu'ils devraient être soumis à une traçabilité, à un étiquetage obligatoire, et surtout à une évaluation préalable des risques avant leur utilisation. L'association Foodwatch dénonce un « immense recul [...] qui priverait les consommateurs de leur droit à savoir ce qui est dans leur assiette », faute d'étiquetage. Pour Bruxelles, au contraire, ces règles drastiques sont « inadaptées » à ces nouvelles biotechnologies. La proposition sur les NGT est largement soutenue par le PPE (groupe parlementaire européen de droite). En revanche, des eurodéputés de gauche sont vent debout contre la « dérégulation » des NGT : ils demandent une évaluation systématique des risques (notamment pour éviter des effets inattendus : toxines ou allergènes...), l'obligation d'étiquetage, et veulent exiger des méthodes de détection et traçabilité dans tous les cas. En France, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a pour sa part plaidé pour une application du principe de précaution afin d'offrir des garde-fous sanitaires et environnementaux. À écouter aussiC'est pas du vent - OGM en Argentine : les ravages d'une guerre silencieuse (Et avec AFP) NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI