Le Parlement hongrois adopte une réforme remettant en question le statut des professeurs

Le Parlement hongrois, largement dominé par le parti de Viktor Orban, a adopté mardi 4 juillet une loi controversée qui modifie le statut des enseignants. Ces derniers vont perdre leur statut de fonctionnaire. La réforme qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 rend les enseignants taillables et corvéables à merci.

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

Depuis la suppression du ministère de l’Éducation, les enseignants hongrois étaient déjà sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. Avec la nouvelle loi, leur statut ressemblera de plus en plus à celui des militaires, sans la sécurité de l’emploi. Car les professeurs hongrois perdent leur statut de fonctionnaire. Leur contrat ne sera plus protégé par le Code du travail.

Ils pourront être obligés de travailler jusqu’à 12 heures par jour, 48 heures par semaine, et pourront être ballottés d’une école à l’autre pour remplacer des collègues. Le gouvernement espère ainsi remédier à la pénurie des enseignants. Avec des salaires entre 500 et 800 euros par mois, les plus bas d’Europe, les professeurs n’arrivent plus à vivre. Il manque actuellement 16 000 pédagogues dans l’éducation nationale. La nouvelle loi risque d’aggraver les choses, puisque 5 000 personnes pourraient démissionner à cause de cette réforme.

Une réforme que les enseignants surnomment la « loi de la vengeance ». Le gouvernement de Viktor Orban chercherait ainsi à mater les enseignants, après les nombreuses grèves et manifestations qui se déroulent depuis plus d’un an.

