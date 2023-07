L'archipel des Orcades veut plus d'autonomie au sein du Royaume-Uni

Se dirigerait-on vers un « Orcxit » ? Les îles Orcades, un petit archipel britannique au nord de l’Écosse, peuplées de 20 000 sujets de Sa Majesté, veulent examiner d’autres formes de gouvernance et pourquoi pas l’indépendance.

Le président du conseil local des Orcades, James Stockan, a soumis une motion pour envisager des « modèles alternatifs de gouvernance » afin de mieux tirer parti de ses atouts économiques, notamment tourisme et énergies. Lors du vote mardi, quinze élus se sont prononcés en faveur de cette motion, et six contre.

Dépendantes du gouvernement régional d’Édimbourg, les îles Orcades envisagent de couper les ponts avec l’Écosse. Et ensuite ? C’est ce que la consultation doit déterminer : soit une gestion directe de Londres, soit devenir une « dépendance de la Couronne », autonomes, comme les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey.

L'autre hypothèse serait de repartir sous la tutelle de la Norvège, qui possédait les Orcades jusqu’en 1472 – même si le président du conseil local admet que cette possibilité est la moins réaliste. Alors contrôlé par le roi de Norvège, il est revenu à l'Écosse avec les îles Shetland, faisant partie de la dot lors du mariage de sa fille à un roi écossais.

Lors d'un débat civil mardi retransmis en direct sur internet, un élu, David Dawson, a prévenu contre « le fantasme bizarre de devenir un territoire autonome sous le giron de la Norvège ». Mais James Stockan a assuré que sa motion « n'avait pas pour but de rejoindre la Norvège ».

Une longue réflexion

La consultation doit durer plusieurs années, note toutefois notre correspondante à Londres, Emeline Vin. Mais il s’agit en fait surtout d’un signal envoyé et à Édimbourg et à Londres. L'archipel, situé au large du littoral nord-est de l'Écosse, s'estime depuis longtemps négligé et considère souffrir d’un manque d’investissements chroniques. Le conseil de l’archipel donne l’exemple de la flotte de ferries, dont les habitants dépendent pour aller travailler, étudier ou faire les courses. Il a fallu remplacer la dizaine de navires sans soutien financier.

Selon James Stockan, les Orcades reçoivent moins d'argent par habitant que les îles Shetland voisines ou d'autres îles du littoral écossais. « Nous avons eu promesses sur promesses (des gouvernements britannique et écossais). Aucune ne s'est concrétisée », a pointé Duncan Tullock, un autre élu local.

Le gouvernement écossais a indiqué se tenir prêt à discuter avec l’archipel, pour « réformer » la relation. Ces velléités séparatistes des Orcades s'expriment au moment où le Parti national écossais (SNP), au pouvoir à Édimbourg, tente, lui aussi, de se détacher du Royaume-Uni.

(Et avec AFP)

