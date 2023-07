Un commissaire européen appelle à une «réflexion» sur le maintien de l'ordre en France

Le commissaire européen à la Justice estime qu’une réflexion sur le maintien de l’ordre en France est nécessaire. La commission a publié aujourd’hui son quatrième rapport sur l’État de droit au sein des pays membres. Interrogé sur la radio publique belge La Première, Didier Reynders s’est inquiété des troubles qui secouent le pays.

Gilets jaunes, réforme des retraites, émeutes… Au fil des années, le niveau de violence a été très élevé en France, constate le commissaire européen. « Ça pose un problème parfois concernant le comportement d'un certain nombre de policiers. On le voit à travers des situations dramatiques qui ont pu intervenir et puis aussi à travers le comportement de certaines personnes qui ont le droit de manifester librement, mais pas de piller des magasins, pas de détruire des commerces, pas de détruire du matériel public. »

Didier Reynders, qui s’appuie sur les consultations de la commission avec les pouvoirs publics et la société civile, appelle à repenser les pratiques. « Il y a vraiment une réflexion à avoir aussi sur la manière d'organiser le maintien de l'ordre. Vous savez qu'à Bruxelles, par exemple, il y a probablement plus de deux à trois manifestations par jour. Il y a une manière de gérer ces manifestations qui ne sont pas toutes violentes, fort heureusement qui passe peut-être plus par de la prévention, par des arrestations administratives s'il le faut que par des confrontations directes. »

Le maintien de l'ordre n'est pas évoqué dans le rapport sur l'État de droit

Le maintien de l’ordre n’entre pas dans le cadre de ce rapport, a toutefois précisé le commissaire, qui estime que la question pourrait être examinée dans le cadre du suivi des droits fondamentaux. Ce quatrième rapport sur l'État de droit dans les 27 pays de l'UE, qui examine le fonctionnement de la justice, la lutte contre la corruption, le pluralisme et la liberté des médias ainsi que l'équilibre des pouvoirs dans chaque État membre. Le rapport adresse un certain nombre de recommandations à chaque pays.

