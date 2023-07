Guerre en Ukraine: dans l'ouest du pays, Lviv touchée par des frappes russes

La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a été frappée cette nuit par des missiles russes. Le bilan humain est de quatre morts. Cette frappe russe sur Lviv est assez inhabituelle, car cette partie du pays a été relativement épargnée depuis le début de l'intervention russe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze

Lviv, située à environ 120 km de la frontière polonaise, est la porte vers l’Union européenne. C’est surtout là qu'ont cherché refuge des milliers d’Ukrainiens déplacés, venus surtout des régions orientales du pays, lorsque la guerre totale russe a commencé. C’est d’autant plus traumatisant que la population à l’ouest avait été jusqu’à présent relativement épargnée par ce genre de tragédie. Mais ces frappes sur les infrastructures civiles – parce qu’on parle bien de missiles envoyés sur des bâtiments résidentiels – surviennent chaque jour en Ukraine.

Les dommages à Lviv sont considérables. Il y a eu plus de trente bâtiments endommagés, soixante appartements détruits, et concernant le bilan humain, le fait que l'attaque a eu lieu aux premières heures du jour explique aussi qu’il soit aussi lourd.

« Il y aura assurément une réponse à l'ennemi », dit Zelensky

Tout le monde n’a pas eu le temps de se mettre à l’abri. Lorsque les gens dorment, parfois, ils n’entendent pas les sirènes, ou tout simplement, c'est le cas des personnes âgées par exemple, ne peuvent pas se déplacer et se mettre à l’abri. Parmi les morts, la plus jeune victime a 21 ans : il s'agit d'une jeune femme employée de la poste, et la plus âgée, 95 ans. Elle avait survécu à la Seconde Guerre mondiale.

« Il y aura assurément une réponse à l'ennemi. Une (réponse) tangible », a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky sur Telegram dans un message accompagné d'une vidéo où l'on peut distinguer plusieurs bâtiments lourdement endommagés.

L'armée russe a affirmé, quant à elle, avoir frappé des sites militaires en Ukraine et atteint « toutes » ses cibles. « Cette nuit, les forces armées russes ont mené une frappe massive à l'aide d'armes de précision de longue portée (tirées) depuis la mer contre des sites de déploiement temporaire de personnel des forces armées ukrainiennes », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. « Toutes les installations désignées ont été touchées », a-t-il ajouté.

À lire aussiGuerre en Ukraine: l'escalade des tensions menace la centrale nucléaire de Zaporijjia

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne