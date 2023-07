À la Une: pas d’issue de crise en vue au Kosovo

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Aucune issue ne semble en vue à la crise qui secoue le Kosovo, où prévaut toujours une très forte tensions dans les zones serbes et où le « dialogue » avec Belgrade est au point mort. Jeudi 6 juillet, Albin Kurti a refusé de recevoir le Premier ministre d’Albanie, Edi Rama, qui a entamé à Pristina une tournée balkanique de deux jours, après avoir créé la surprise en annonçant la fin de l’initiative de coopération régionale Open Balkan, lui préférant le cadre de discussion européen du « Processus de Berlin ».

Alors que le Kosovo fait face à des sanctions européennes, quelle est donc la stratégie du Premier ministre Kurti, dont les actions sont perçues comme autant de provocations envers la communauté serbe ? Dénonçant la « partialité » de Bruxelles, certains souhaitent à Pristina une médiation de Washington.

Pourtant, certaines voix critiques se font entendre, côté kosovar, comme celle de l’éditorialiste Arben Idrizi, qui rappelle que le gouvernement du Kosovo qualifie les Serbes du Nord de « terroristes », tout comme le régime de Belgrade qualifiait autrefois les Albanais de « terroristes ». Pour lui, créer l'Association des communes serbes serait le moyen de faire accepter aux Serbes l'État du Kosovo, bref, ce serait une chance pour le pays.

Rien ne va mieux en Bosnie-Herzégovine. Le Haut représentant international a annulé les « lois anti-Dayton » adoptées plus tôt par la Republika Srpska. En réponse, Milorad Dodik relance l’hypothèse d’un référendum sur la sécession, « en cas de pressions ». Tandis que des querelles politiques paralysent la mairie de Banja Luka, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik relance la mécanique sécessionniste avec un discours de plus en plus menaçant.

Les Balkans sont-ils toujours un carrefour de la traite des êtres humains ? En 2022, les Albanais se sont rués vers le Royaume-Uni, attirés par les vidéos sur TikTok ou Instagram où des compatriotes étalent leurs richesses. Or, la réalité est bien plus sordide. En face, les autorités britanniques se contentent d’expulser sans s’attaquer aux réseaux criminels. Enquête.

Au Monténégro, c’est « l’affaire Do Kwon » qui défie la chronique. En effet, la nouvelle figure politique montante du Monténégro est-elle liée au « roi » des cryptomonnaies, le Sud-Coréen Hyeong Do Kwon, ou s’agit-il d’une affaire montée de toutes pièces par ses rivaux ? Mais la biographie officielle de Milojko Spajić est-elle crédible ? Alors que le mystère s’épaissit, la formation d’un nouveau gouvernement s’éloigne.

Et pendant ce temps, cocaïne, cannabis, cigarettes et drogues de synthèses transitent de plus en plus par la route des Balkans. Sous contrôle de réseaux criminels internationaux, ces marchandises illicites échappent aux radars, avec la complicité de certaines autorités locales.

Un journaliste et documentariste serbe s’interroge sur les espoirs déçus de son pays. En 1989, le Mur de Berlin vient de tomber, l’Europe et le monde semblent à portée de main, mais la Yougoslavie se désintègre, et l’intégration européenne paraît aujourd’hui plus éloignée que jamais. Dans son film Les Lauréats, Dušan Gajić s’interroge sur ce qu’il reste des espoirs de la « génération 1989 ». Les Serbes ont-ils rêvé en vain ?

