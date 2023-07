Accusé de viols sur quatre femmes, Tariq Ramadan renvoyé en procès à Paris

Deux juges d'instruction ont ordonné vendredi 7 juillet que le prédicateur suisse Tariq Ramadan, récemment acquitté de viol dans un dossier à Genève, soit jugé par la cour criminelle départementale de Paris pour d'autres soupçons de viols commis sur quatre femmes.

Dans ce dossier, les plaignantes ont décrit des relations sexuelles particulièrement brutales. Les quatre femmes décrivent le même scénario : des messages envoyés sur des messageries, une emprise qui se met en place, puis une rencontre physique et les violences, les insultes, les menaces et les abus sexuels.

La première à avoir porté plainte dans cette affaire est Henda Ayari. C'était le 20 octobre 2017. Elle dénonce un viol commis en 2012. Cette femme dit avoir rencontré Tariq Ramadan dans un hôtel parisien pour qu'il lui livre des conseils religieux. Elle raconte que l'islamologue l'a giflée et étranglée.

Quelques jours plus tard, une autre femme, qui se fait appeler Christelle, porte plainte à son tour. Selon elle, les faits se seraient déroulés en 2009 dans un hôtel à Lyon. Elle aussi décrit des violences et un viol.

Deux autres femmes ont porté plainte pour des viols commis sur l'une d'entre elle à Lille, Roissy, Bruxelles, Londres et Paris entre 2012 et 2014 et pour l'autre à Paris en mars 2013.

Tariq Ramadan a toujours nié les viols. Il a toutefois reconnu des rapports de domination violents, mais consentis.

Deux de ses avocats, Me Pascal Garbarini et Pauline Baudu-Armand, ont aussi annoncé aussitôt que M. Ramadan ferait appel « sans délai » de l'ordonnance, soulignant qu'il contestait « formellement » les accusations.

« Tenter de renvoyer une personne devant une juridiction de jugement alors que la Cour de cassation est saisie d'une requête en nullité concernant le point central de ce dossier est inadmissible », ont par ailleurs réagi auprès de l'AFP Mes Philippe Ohayon, Ouadie Elhamamouchi et Nabila Asmane, trois autres de ses avocats.

La défense de M. Ramadan a formé un pourvoi en cassation après la validation le 11 mai dernier par la cour d'appel de Paris d'expertises psychiatriques capitales qu'elle contestait.

Fin mai, le conférencier, qui était aussi accusé en Suisse par une femme, a été acquitté de l'accusation de viol et contrainte sexuelle par un tribunal genevois qui a jugé qu'il n'y avait pas de preuve contre lui.

(Avec AFP)

