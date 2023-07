Opération d'une ampleur inédite au Royaume-Uni contre les plantations de cannabis

Un coup de filet anti-drogues inédit au Royaume-Uni : la police britannique annonce avoir arrêté près de 1 000 personnes en juin, en Angleterre, pour lutter contre le trafic de cannabis.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Plus de 11 000 policiers, de toute l’Angleterre, ont participé le mois dernier à l’opération « Mille », d’une ampleur inédite. Résultat : plus de 200 000 plants de cannabis ont été saisis à travers la nation, d’une valeur estimée à 150 millions d’euros. Une soixantaine d’armes – des pistolets, des poignards et des arbalètes – ont également été confisquées, ainsi que 26 kilos de cocaïne et plus de 750 000 euros en liquide. Sur les 1 000 personnes arrêtées, 450 ont été mises en examen.

Rassembler des données utiles

Les forces de l’ordre justifient cette opération de grande ampleur par les risques posés par les « fermes à cannabis », souvent des bâtiments industriels désaffectés, des hangars ou des maisons inhabitées, que la culture de marijuana rend plus vulnérables aux incendies et qui détournent de l’électricité.

Mais surtout, l’office du crime organisé explique que « les réseaux impliqués dans la production de cannabis – parfois considérés comme des « petits criminels » – sont directement liés à l’importation et au trafic de drogues dures, à la traite d’êtres humains et à la violence par armes à feux ».

La police espère aussi avoir rassemblé des données utiles pour de futures enquêtes.

