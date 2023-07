Guerre en Ukraine: Joe Biden approuve la livraison à Kiev des très controversées armes à sous-munitions

Le président américain a approuvé l’envoi d’armes à sous-munitions en Ukraine, rapporte le Washington Post. Selon le journal, l’information doit être officialisée ce vendredi 7 juillet. Ces armes sont interdites par plus de 120 pays à cause de leur impact mortel sur la population civile. La décision est donc controversée. Elle intervient au moment où les alliés s'inquiètent de la lenteur de la contre-offensive ukrainienne contre la Russie.

Apparemment, les discussions étaient intenses au sein de l'administration Biden. Fallait-il ou non céder à la demande de plus en plus urgente de l'Ukraine de fournir ce type d'armes que plus de la moitié des pays dans le monde ont banni ? Selon le Washington Post, c'est l'inquiétude sur la laborieuse contre-offensive ukrainienne qui a fait pencher la balance en faveur de la fourniture.

Les détails seront communiqués ce vendredi, mais on sait déjà que ces armes seront utilisées par des obusiers Howitzer que les États-Unis ont déjà livrés à l'Ukraine. Washington, tout comme Moscou ou Kiev, n'ont pas signé la convention internationale qui interdit l'usage de ces armes particulièrement dangereuses pour la population civile.

Un danger pour des décennies

En fait, ces armes à sous-munitions dispersent de petits projectiles explosifs de manière aléatoire, et cela sur des surfaces larges comme quatre stades de football. Certaines sous-munitions n'explosent pas à l'impact et représentent donc un danger pendant des décennies après les conflits.

Une loi américaine interdit normalement la production et l'exportation des sous-munitions avec un taux d'échec supérieur à 1%, ce qui couvre presque tout le stock américain. Mais Joe Biden compte bien contourner cet obstacle en s'appuyant sur un autre règlement : il peut fournir n’importe quelle aide militaire s'il juge que cela est dans l'intérêt national de sécurité de son pays.

Interrogé sur cette question des armes à sous-munitions, le secrétaire général de l'OTAN a rappelé ce vendredi qu'il s'agissait là de décisions étatiques individuelles, indépendantes de l'organisation, pointe notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Hery. Et Jens Stoltenberg de rappeler que dans ce conflit, les armes à sous-munitions sont utilisées par l'Ukraine comme par la Russie.

