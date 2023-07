Jens Stoltenberg: le sommet de l'Otan va «réaffirmer» que l'Ukraine deviendra membre de l'Alliance

À quatre jours du sommet crucial de l'OTAN qui aura lieu à Vilnius en Lituanie, le secrétaire général de l'Alliance a donné en début d'après-midi une conférence de presse en prévision de la réunion qui débutera lundi. Lors de ce point, Jens Stoltenberg a rappelé les principaux enjeux qui seront discutés au cours du sommet, notamment concernant l'Ukraine.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev, le 20 avril 2023.

Le premier sujet de discussion du sommet de Vilnius sera la guerre en Ukraine, avec cette question, centrale : comment continuer à soutenir l'Ukraine, actuellement en pleine contre-offensive ?

Il y a eu une déclaration symbolique de soutien : le sommet de l'Otan « réaffirmera » que l'Ukraine deviendra membre de l'Alliance, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le secrétaire général de l'Organisation, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Hery. « Je m'attends à ce que nos dirigeants réaffirment que l'Ukraine deviendra membre de l'Otan et qu'ils s'unissent sur la manière de rapprocher l'Ukraine de son objectif », a indiqué le responsable norvégien lors d'une conférence de presse, sans s'avancer sur la formulation exacte qui pourrait être retenue, ni sur un calendrier.

« Nous sommes en train de nous consulter et de travailler sur la formulation exacte (qui) sera rendue publique quand nous nous serons mis d'accord », a précisé Jens Stoltenberg. Au-delà des mots, Jens Stoltenberg est également revenu sur le rapprochement entre l'OTAN et l'Ukraine, réclamé par le président ukrainien. Les alliés devraient ainsi s'accorder sur un programme d'assistance militaire afin d'assurer l'interopérabilité entre les forces ukrainiennes et l'OTAN.

Parallèlement, sur le plan politique, le rapprochement se fera via la création d'un conseil OTAN-Ukraine. Il « sera formé des 31 alliés de l'Otan et de l'Ukraine », a déclaré Jens Stoltenberg et se réunira régulièrement. Enfin, concernant ce dossier ukrainien, Jens Stoltenberg est aussi revenu sur la promesse faite par les alliés de l'OTAN de fournir 500 millions d'euros d'aide à l'Ukraine afin d'approvisionner le pays en carburant notamment, ou pour une assistance médicale à la mise en place d'hôpitaux militaires.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu lors de ce sommet qui se tient à Vilnius les 11 et 12 juillet, réclame de l'Otan des engagements clairs sur une perspective d'adhésion une fois que la guerre déclenchée par la Russie sera terminée. Un engagement qu'il a martelé notamment lors de sa conférence de presse avec le président tchèque jeudi soir. Volodymyr s'est rendu en Bulgarie, en République tchèque puis en Bulgarie jeudi et ce vendredi, chercher du soutien et des armes, avant de terminer sa tournée en Turquie ce vendredi soir.

« Moscou a semé la mort et la destruction au coeur de l'Europe, en essayant de détruire l'Ukraine et de diviser l'Otan », a souligné Jens Stoltenberg. « Le sommet (...) enverra un message clair : l'Otan est unie et l'agression de la Russie ne paiera pas », a-t-il martelé.

Avant son invasion de l'Ukraine, la Russie avait émis comme ligne rouge l'intégration de son voisin à l'Alliance, que le Kremlin considère comme une menace pour sa souveraineté.

