L'UE débloque 500 millions d'euros pour augmenter sa production de munitions pour l'Ukraine

Le Parlement Européen et les États membres sont parvenus à un accord pour accélérer la production de munitions, au sein de l'Union européenne. Avec cet accord, l'Union européenne dispose maintenant de l'outil qui devrait lui permettre à la fois de reconstituer ses stocks de munitions, tout en continuant à armer l'Ukraine.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jean-Jacques Héry

C'était la volonté de la Commission et ça y est. La proposition de loi s'appelle Act to Support Ammunition Production (ASAP) [Acte de soutien à la production de munitions, NDLR]. L'objectif affiché est la production d'un million de munitions – un million d'obus - par an, au sein de l'Union européenne.

Ce plan « en soutien à la production de munitions » est doté d'une enveloppe de 500 millions d'euros afin de répondre à la demande ukrainienne, alors même que Kiev se plaint d'une pénurie de munitions, en pleine contre-offensive. Cette enveloppe doit ainsi favoriser l'amélioration de capacités industrielles jugées aujourd'hui trop faibles dans le secteur de l'armement.

Des investissements massifs

Les futurs investissements seront donc massifs dans la chaîne d’approvisionnement et dans l'achat de machines de production. Cela se traduira par un cofinancement des investissements destiné à appuyer les industriels afin de fabriquer davantage de munitions terrestres, d'artillerie et de missiles. « Pour le moment, nous n'avons pas assez d'obus, pas assez de poudre, pas assez d'explosifs ni de détonateurs », avait plaidé en mai dernier Thierry Breton, le commissaire européen chargé de l’Industrie et de la Défense, en présentant le projet de loi devant les eurodéputés.

Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dernière étape pour que cet accord informel devienne loi européenne. Il doit être formellement entériné par le Parlement européen et les États membres. Ce devrait être le cas dès la semaine prochaine.

