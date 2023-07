Suède: un Turc lié au PKK emprisonné, un geste fort vis-à-vis d'Ankara et de l'Otan

C’est une décision de justice qui tombe à pique pour la Suède, à moins d’une semaine du sommet de l'Otan à Vilnius, et à quelques jours d’une rencontre de la dernière chance entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson. Un Turc d’origine kurde a été condamné, jeudi 6 juillet, pour « tentative de financement terroriste du PKK ». C’est une première en Suède, alors que le pays espère un feu vert de la Turquie pour pouvoir entrer dans l’OTAN.

Le président de la cour de justice suédoise, Maans Wigen, s'exprimant après la condamnation d'un Turc affilié au PKK à quatre ans et demi de prison, le 6 juillet 2023 à Stockholm.

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Arrêté en janvier après avoir proféré des menaces et tiré avec une arme à feu devant un restaurant de Stockholm, ce quadragénaire turc avait tenté de forcer un commerçant kurde à verser de l’argent au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Une tentative d’extorsion en vue de financer cette organisation, bête noire d'Ankara et classée comme terroriste par la Suède, l’Union européenne et les États-Unis.

Cette condamnation à quatre ans et demi de prison, prononcée le 6 juillet, est la conséquence directe du durcissement de la législation antiterroriste suédoise, exigé par la Turquie dans le mémorandum négocié l’an dernier et qui régit la demande d’adhésion de la Suède à l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). Cette décision de justice est la première manifestation concrète des effets de cette nouvelle loi, preuve que les engagements de la Suède ne sont pas seulement des bonnes intentions et des paroles en l’air. Ils ont des retombées réelles.

La justice a, par ailleurs, condamné ce Turc d’origine kurde à une expulsion avec interdiction de revenir sur le territoire suédois une fois sa peine purgée.

