Bosnie: inquiétude de la population après la loi rejetant l'autorité du Haut représentant

En Bosnie-Herzégovine, l’inquiétude est de mise chez une grande partie de la population, deux jours après le rejet de l’autorité du Haut représentant international par Milorad Dodik, le président de l’entité serbe du pays. Dans un pays divisé, et toujours traumatisé par le terrible conflit des années 1990, les visées sécessionnistes de ce proche du Kremlin font craindre un retour des tensions communautaires. Reportage dans la petite ville de Stolac, située dans le sud du pays, à quelques kilomètres de la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine.

Reportage dans la petite ville de Stolac, de notre correspondant dans les Balkans, Louis Seiller

Plus de 27 ans après la fin de la guerre, les murs de la petite ville de Stolac portent encore les stigmates du conflit. Alors que Milorad Dodik, le président de la Republika Srpska a mis ses menaces de sécession à exécution, Denis, un ouvrier de 52 ans, préfère ne pas les prendre au sérieux. « Je ne crois pas à cette sécession. Mais une chose est sûre, si Dodik la veut vraiment, alors il y aura la guerre. Mais personne ne veut ça. », explique-t-il.

À Stolac, les Bosniaques musulmans vivent au côté des Croates catholiques, et à quelques kilomètres seulement de la République serbe de Bosnie. Âgée de 34 ans, Anna se désespère des provocations nationalistes qui menacent régulièrement la paix dans son pays. « J'ai deux enfants, et je m’inquiète toujours pour eux, vous savez… Avec la situation actuelle, cela me fait vraiment mal de penser que je doive peut-être quitter le pays du jour au lendemain. », s'inquiète Anna.

« La seule chose que l’on peut perdre maintenant, c’est la vie »

Il y a 30 ans, les campagnes de nettoyages ethniques menées par les forces serbes et croates avaient ensanglanté la région de Stolac. Pour beaucoup d’habitants, comme Mirsad, les tensions actuelles font ressurgir les traumatismes du conflit : « On ne s’inquiète pas plus que ça des tensions actuelles parce que la guerre nous a déjà détruits. On a été expulsés d’ici, mais on est revenus. La seule chose que l’on peut perdre maintenant, c’est la vie... »

Terminée en décembre 1995, la guerre de Bosnie-Herzégovine a fait plus de 100 000 morts et deux millions de déplacés.

