Bosnie: le dirigeant serbe promulgue une loi rejetant l'autorité du Haut représentant

C’est un bras de fer législatif qui fait à nouveau craindre pour la paix en Bosnie-Herzégovine, 27 ans après la fin d’une guerre fratricide. Depuis plusieurs semaines, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik s’oppose au représentant international au sujet de différents projets de loi qui remettent en cause l’unité du pays. Vendredi 7 juillet, ce proche du Kremlin est passé à l’acte.

Avec notre correspondant à Sarajevo, Louis Seiller

Après plusieurs jours de passe d’armes avec son adversaire, le dirigeant séparatiste, Milorad Dodik a finalement promulgué une loi qui rejette l’autorité du Haut représentant international sur la Republika Srpska, l’une des deux entités de la Bosnie-Herzégovine.

Depuis 1995, et la fin de la guerre qui a fait 100 000 morts et deux millions de déplacés, ce Haut représentant est notamment chargé de faire respecter l’unité et l’intégrité d’un État central miné par les divisions communautaires, et il a notamment le pouvoir de révoquer des élus locaux ou d’annuler des lois votées par les Parlements du pays.

Des prérogatives que dénonce l’ultranationaliste Milorad Dodik depuis bientôt deux ans. Le président de la Republika Srpska conteste en effet la légitimité de l’actuel Haut représentant, car la Chine et surtout la Russie se sont opposées à sa nomination officielle.

Alors que les trois millions de Bosniens sont toujours traumatisés par le conflit des années 1990, Milorad Dodik annonce régulièrement l’indépendance de la Republika Srpska, ce qui lui vaut d’être visé par des sanctions américaines et britanniques. Depuis l’invasion de l’Ukraine, il est aussi l’un des rares dirigeants européens à revendiquer le soutien de Vladimir Poutine qu’il rencontre régulièrement.

