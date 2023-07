Pays-Bas: la politique d'immigration fait chuter le gouvernement de Mark Rutte

Coup de théâtre vendredi 7 juillet en fin de soirée aux Pays-Bas : le Premier ministre, Mark Rutte, au pouvoir depuis 13 ans, a annoncé la démission de son dernier gouvernement qui n’aura duré, lui, qu’un an et demi. Sa coalition du centre et de la droite vacillait depuis plusieurs jours après des disputes sur le souhait du Premier ministre de durcir la politique migratoire du pays.

Avec notre correspondant à La Haye, Antoine Mouteau

C'est le projet du Premier ministre de durcir les restrictions du regroupement familial pour les demandeurs d'asile qui a fait chuter le gouvernement. Mercredi 5 juillet, à la surprise générale, le Premier ministre néerlandais a lancé un ultimatum à ses trois partenaires de la coalition du centre et de la droite : pour que la coalition garde la main, les partis membres devaient adopter des mesures visant à durcir la politique d’asile du pays, avec par exemple un quota du nombre d’enfants en provenance de zones de conflits. Par les réfugiés déjà établis aux Pays-Bas ne seraient plus autorisés à y être rejoints par leurs enfants si un quota mensuel de 200 enfants est déjà atteint.

Objectif de Mark Rutte : réduire le nombre de ces derniers, après un scandale lié à sa gestion des centres d'accueil de réfugiés, surpeuplés. Il y a un an,il a fallu évacuer un centre d'accueil surpeuplé en urgence. Hors de question, lui a rétorqué la petite formation protestante ChristenUnie, pour qui renier le droit d’asile est en contradiction avec le message du Christ. Les centristes libéraux du D66, étaient également opposés à ce projet.

Même si ces derniers temps, le parti de droite libérale du Premier ministre Mark Rutte regardait de plus en plus en direction de pays comme le Danemark et sa politique migratoire stricte, le pari était osé. « Ce n'est pas un secret que les partenaires de la coalition ont des visions très différentes sur la politique migratoire », a déclaré M. Rutte de la droite libérale, VVD (Parti populaire pour la liberté et la démocratie), au cours d'une conférence de presse extraordinaire vendredi à La Haye.

Le Premier ministre, M. Rutte, l'un des chefs de gouvernement à la plus grande longévité au pouvoir de l'Union européenne et le plus longtemps en place de l'Histoire des Pays-Bas, a ensuite remis sa démission au roi. Les Néerlandais devront se rendre aux urnes au plus tôt au plus tôt à la mi-novembre, a déclaré la commission électorale.

