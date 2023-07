Ukraine: au 500e jour de l'offensive russe

Ce samedi 8 juillet, cela fait 500 jours que l'invasion russe est déclenchée en Ukraine. L’Ukraine, qui cherche actuellement avec sa contre-offensive à bousculer l’occupant russe, à reprendre des territoires, tant que la saison sèche, jusqu’au milieu de l’automne, le permet.

avec nos correspondants à Kiev, Emmanuelle Chaze et Stéphane Siohan

Il y a 500 jours très exactement, le 24 février 2022 dans la nuit, les chars de Moscou passaient la frontière ukrainienne. Ont suivi nombre de destructions, des crimes mis au jour comme à Boutcha, des villes tombées aux mains des Russes telles Marioupol ou Soledar, les batailles sans fin, à l'image de celle toujours en cours à Bakhmout, sans oublier les multiples bouleversements sur la scène internationale... Et surtout les nombreuses pertes humaines : l'ONU annonce ce samedi plus de 9 000 morts chez les civils, dont 500 enfants. Un bilan difficile à vérifier mais qui montre bien la gravité de cette guerre.

Des volontaires chargent les corps des civils tués à Boutcha sur un camion pour les emmener à la morgue pour enquête, dans la banlieue de Kiev, Ukraine, le mardi 12 avril 2022. AP - Rodrigo Abd

Signal fort de ce début de journée : pour marquer les 500 jours de la guerre russe totale contre l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur Snake Island, cette île qui a été libérée par l'armée ukrainienne il y a un peu plus d'un an, le 30 juin 2022, une visite très symbolique et une marque d'espoir pour les Ukrainiens.

C'est le 500e jour de guerre totale et avec 500 jours d'horreur, de stress, de chagrin pour les Ukrainiens. Ici, toutes les familles sont affectées par cette guerre. Chacun connaît quelqu'un partir se battre au front, une victime d'une attaque de missile, et la liste des crimes de guerre russes s'allonge tous les jours, dans les attaques aériennes contre des infrastructures civiles, dans les déportations d'enfants (au moins 16 000 enfants emmenés en Russie, qui ne sont pas rendus à leurs parents), dans les récits des survivants de l'occupation russe, qui ont été emprisonnés, torturés, violés, comme à Boutcha, à Izyum, à Marioupol.

Ces 500 jours qui ont changé, de façon radicale, la vie de 44 millions d'Ukrainiens. Cette guerre a aussi entraîné le déplacement d'un quart de cette population environ : 6 millions de réfugiés, 8 millions de déplacés internes. C'est donc un anniversaire extrêmement douloureux en Ukraine.

Aussi, la décision des États-Unis de livrer des armes à sous-munitions à l'Ukraine est accueillie avec soulagement à Kiev. On sait ici que l'armée russe est supérieure en nombre, que cette armée utilise déjà ce genre d'armes, tout comme l'Ukraine, mais du côté russe, c'est à des fins d'attaque et non pas de défense. Et bien d'autres bombes qui ne devraient pas être utilisées sur un champ de bataille le sont du côté russe : bombes incendiaires, à phosphore, etc. Beaucoup de témoignages parlent de bombes chimiques déversées sur les soldats ukrainiens, donc la décision des États-Unis est bien accueillie ici. Quant à l'argument de la dangerosité à long terme sur les parties non explosées de ces bombes, il est difficile à entendre en Ukraine alors qu'il y a jusqu'à 30 % du territoire ukrainien qui a déjà été détruit et/ou miné, et qu'il faudra nettoyer une fois que cette guerre sera finie. C'est ce à quoi s'engage l'Ukraine.

La contre-offensive ukrainienne

Au 500ème jour de la guerre, l’Ukraine progresse dans sa tentative de reprendre le contrôle des territoires occupés par la Russie, mais à un rythme encore insuffisant pour espérer un mouvement décisif. Les forces armées de Kiev reprennent tous les jours plusieurs mètres carrés de terrain, au sud du pays, dans la région de Zaporijjia, et à l’est, dans le Donbass. Mais elles se heurtent à une défense farouche et bien organisée des forces russes, qui ont fortifié et miné ces centaines et des centaines de kilomètres de ligne de front.

L’objectif de l’armée ukrainienne est d’atteindre le littoral de la mer d’Azov avant cet automne, quand la météo se dégradera à nouveau. Mais, malgré l’acharnement des troupes, Kiev fait face de plusieurs handicaps, notamment le manque de couverture de l’espace aérien, le manque d’artillerie et des stocks de munitions insuffisants… Aujourd’hui, le nerf de la guerre, ce sont les avions et les obus…

L’Ukraine espère qu’avant la fin de l’année, elle sera capable d’utiliser sur le théâtre des opérations des avions de chasse occidentaux pour appuyer ses opérations au sol. Malgré tout, l’offensive ukrainienne avance, ces dernières heures, les forces de Kiev ont progressé au sud de Bakhmout, mais sans apport décisif de la part des alliés, il est absolument certain que la guerre se poursuivra en 2024.

Un premier bilan de la contre-offensive ukrainienne « L’Ukraine a réussi à repousser l’offensive de février, a réussi à ce que sa capitale Kiev ne soit pas prise par les forces armées russes. De l’autre côté, ce bilan militaire est évidemment négatif, dans la mesure où il est incontestable que désormais, la Russie a envahi, occupé et fortifié illégalement environ 20 % du territoire ukrainien, détaille le chercheur Cyrille Bret de l’institut Jacques Delors, au micro de Juliette Gheerbrant.L’unité territoriale ukrainienne est très fortement remise en cause après plus d’un an d’opération militaire et après plus de dix ans de crise. En ce qui concerne la contre-offensive, la reconquête territoriale est extrêmement minime. En revanche, l’Ukraine a repris l’initiative, c’est la Russie qui, désormais, est militairement dans une posture défensive. Du point de vue du soutien de la contre-offensive ukrainienne, c’est une réussite sur la capacité à mobiliser les soutiens intérieurs et à mobiliser les soutiens extérieurs. On peut donc envisager ce bilan militaire, sans doute, comme une première phase de reconquête de ces territoires. »

