Ukraine: Zelensky revient de Turquie avec des membres des commandos Azov

Cette photographie prise et publiée par le service de presse présidentiel ukrainien le 8 juillet 2023 montre le président ukrainien Volodymyr Zelensky (C) lors d'une cérémonie pour marquer le retour des commandants des forces ukrainiennes qui ont tenu la résistance de Mariupol dans l'usine sidérurgique Azovstal, dans le ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. Les commandants ukrainiens Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhyi Volynsky, Denys Shleha et Oleh Khomenko sont rentrés en Ukraine d'Istanbul.

AFP - HANDOUT