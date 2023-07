En Ouzbékistan, une présidentielle anticipée sur mesure

C'est une élection présidentielle anticipée convoquée par l'autocrate Chavkat Mirzioïev, qui veut mettre un point final à la manœuvre politique initiée en début d'année. Au mois de mai, le dirigeant a obtenu le vote d'une nouvelle Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir quinze ans de plus. Le scrutin de ce dimanche 9 juillet lui offre un boulevard, face à des opposants fantoches.

Obtiendra-t-il 75, 80, ou 90% des suffrages ? La seule incertitude, c'est l'ampleur de son triomphe. La mise en scène est grossière.Chavkat Mirzioïev est face à trois inconnus, deux hommes et une femme, qui n'ont jamais critiqué son programme et encore moins son approche musclée de l'exercice du pouvoir.

Les partis représentés au Parlement font de la décoration car d'après le rapport d'étape publié par les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) il y a quinze jours, le paysage politique n'a pas bougé depuis la présidentielle de 2021. À l'époque, Chavkat Mirzioïev avait déjà survolé l'élection en récoltant, selon les résultats officiels, 80% des voix.

Rebelote cette année. Toujours selon l'OSCE, la campagne entamée le 7 juin aura été « discrète », reflétant le manque d'opposition au président sortant. À son arrivée au pouvoir en 2016, à la mort du dictateur Islam Karimov, Chavkat Mirzioïev avait pourtant surpris son monde et gagné l'étiquette de réformateur en libéralisant l'économie. Il a bel et bien remis l'Ouzbékistan sur la voix de la croissance – +5,7% en 2022 – mais s'accroche à son trône. Et s'est bien gardé de renforcer les libertés civiles.

