Pays-Bas: l'avenir politique incertain de Mark Rutte après la chute du gouvernement

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a rencontré le roi Willem-Alexander, samedi 8 juillet, après la chute de son gouvernement de coalition la veille, en raison de dissentions sur la politique migratoire. Des législatives anticipées doivent avoir lieu dans quelques mois. C’est un projet de restriction du regroupement familial pour les demandeurs d'asile qui a fait éclater la coalition et mis un terme au quatrième mandat de Mark Rutte, à la tête de l’exécutif depuis 13 ans.

Il avait fallu près de neuf mois de négociations pour former, en janvier 2022, cette coalition instable. La petite formation protestante ChristenUnie et les centristes libéraux de D66 ont refusé de cautionner une loi qui limitait l’accueil d’enfants de réfugiés déjà sur le territoire néerlandais, faisant tomber le gouvernement.

Ce n’est un secret pour personne que les positions des partenaires divergent sur cette question, a d’ailleurs reconnu le Premier ministre. Mark Rutte avait choisi de durcir la politique migratoire face aux polémiques sur la surcharge des centres d’accueil et la grogne de certains élus locaux. Il était aussi confronté à un mécontentement interne à son parti de centre droit VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie).

L’immigration, mais aussi le coût de la vie et la colère du monde agricole promettent une campagne électorale houleuse. Le VVD reste en tête des sondages, et Mark Rutte s’est dit prêt à briguer un cinquième mandat. Mais un nouveau venu pourrait bousculer le paysage : le BBB (BoerBurgerBeweging), qui défend les agriculteurs et s’oppose aux politiques européennes, est en effet arrivé en tête des scrutins locaux du printemps. Or, sa dirigeante, Caroline van der Plas, a fait savoir qu’elle refuserait de participer à une coalition dans laquelle Mark Rutte serait actif.

