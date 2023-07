Turquie: entre Russie, Ukraine et Otan, le jeu d'équilibre de Recep Tayyip Erdogan

Le Kremlin a fustigé le rapatriement par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de plusieurs commandants qui devaient rester en Turquie jusqu’à la fin du conflit à la faveur d’un accord entre Moscou et Kiev. En autorisant ce départ, le président turc Recep Tayyip Erdogan savait qu’il provoquerait la colère de Moscou. Pourquoi une telle décision ?

Ces membres du régiment Azov ont pu retourner en Ukraine après des « négociations avec la partie turque », a indiqué la présidence ukrainienne, alors que Volodymyr Zelensky effectuait vendredi et samedi une visite à Istanbul.

La position dite « d’équilibre » de Recep Tayyip Erdogan, entre Kiev et Moscou, offre certes au président turc des avantages certains — à commencer par un rôle d’acteur incontournable sur la scène internationale. Il a ainsi été l'un des principaux artisans de l'accord sur l'évacuation des bateaux céréaliers de la mer Noire dernier. Mais en refusant de choisir entre Ukraine et Russie – entre OTAN et Russie – Tayyip Erdogan se trouve en permanence sous pression de chacun de ces camps. Et doit, selon le contexte, donner des gages aux uns ou aux autres.

Ce n’est donc pas un hasard si le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s’est rendu en Turquie à quelques jours d’un sommet de l’Otan (les 11 et 12 à Vilnius) et pour la première fois depuis l’invasion russe de son pays en février 2022, est reparti d’Istanbul avec un soutien turc très clair à l’adhésion de son pays à l’Alliance et surtout avec des membres des commandos Azov. Recep Tayyip Erdogan a estimé que l'Ukraine « mérite » de rentrer dans l'Alliance atlantique et a appelé les deux pays, Russie et Ukraine, à « retourner aux pourparlers de paix ».

Le président turc, qui continue de bloquer l’adhésion de la Suède à l'Alliance atlantique -il accuse la Suède d’abriter des « terroristes » kurdes du PKK- , tente de soulager un peu la pression de ses alliés de l’Otan avant le sommet de Vilnius. Il s’y emploie au risque d’irriter la Russie, ce qui prouve qu’il dispose d’une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de Moscou.

Cette initiative ne signifie pas que le président turc se « réaligne » sur l’Occident. Elle montre plutôt que Tayyip Erdogan continue mener un jeu de balancier délicat, dont il espère tirer d’importants bénéfices à terme.

