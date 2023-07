Élections européennes en 2024: Marie Toussaint choisie pour mener la liste EELV

Après le Parti communiste la semaine passée, Europe Écologie-Les Verts a dévoilé ce lundi 10 juillet sa tête de liste pour les élections européennes de 2024. Un duel opposait l’ancien patron du parti David Cormand à sa co-députée au Parlement européen Marie Toussaint. Et c’est cette dernière qui s’est largement imposée.

Publicité Lire la suite

Avec plus de 59% des voix, la victoire de Marie Toussaint est sans appel : « Je suis évidemment très émue. » Les militants d’Europe Écologie-Les Verts ont choisi la prime à la nouveauté face à un David Cormand omniprésent dans le parti depuis 10 ans. Inconnue du grand public, mais reconnue en interne pour ses qualités de juriste, Marie Toussaint, a aussi bénéficié de son aura d’activiste. Elle a fait condamner à deux reprises l’État français pour inaction climatique.

À lire aussi«Affaire du siècle»: la France jugée «responsable» d'inaction climatique

Son ONG, « Notre affaire à tous », qu'elle a fondée en 2015, ainsi que trois autres organisations, Greenpeace, Oxfam et Fondation pour la nature et l'homme, toutes réunies sous la bannière « L'affaire du siècle », ont notamment fait condamner l'État français en 2021, portées par une pétition de plus de 2,3 millions de citoyens.

« La bataille, elle sera difficile, peut-être même violente »

Marie Toussaint compte sur son opiniâtreté pour la campagne : « La bataille, elle sera difficile, peut-être même violente. Nous devrons aller chercher le meilleur score possible avec les dents. » Parmi ses nombreux défis, il y aura la gestion des partenaires de la Nupes. En premier lieu, les Insoumis qui plaidaient pour une liste commune.

Marie Toussaint, moins clivante que David Cormand sur le sujet, plaide l’apaisement : « Nous pouvons diverger sans nous déchirer, et je refuse et je me refuserai à la guerre des gauches, aux petites phrases assassines, et je demanderai aussi aux partenaires de la Nupes le respect pour notre souveraineté politique. »

Et d’appeler à se concentrer sur ceux qui sont les vrais adversaires du climat, et en particulier, le chef de l’État, selon la patronne des écologistes, Marine Tondelier : « Emmanuel Macron s’est présenté comme le champion de l’écologie sur la scène européenne, et les faits montrent l’inverse : les indicateurs sont au rouge sur tous les plans. »

La liste menée par Marie Toussaint devrait s’élargir dans les prochains mois à des personnalités venues de l’extérieur du parti. L'objectif est de faire mieux que les 13,5% recueillis lors des Européennes 2019.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne