Adhésion de la Suède à l'Otan: la Turquie marchande avant l'ouverture du sommet

Réunis en sommet à partir du 11 juillet à Vilnius, en Lituanie, les dirigeants de l’Otan espèrent acter l’adhésion prochaine de la Suède. Mais un État membre, la Turquie, continue de bloquer le processus. À Vilnius, ce lundi 10 juillet, Recep Tayyip Erdogan doit s’entretenir avec le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, pour tenter de débloquer la situation. Mais le président turc négocie âprement son soutien.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Recep Tayyip Erdogan continue d’accuser la Suède de protéger des terroristes, notamment en laissant des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) manifester, recruter et collecter des fonds dans le pays. Il exige des dizaines d’extraditions de citoyens turcs.

La Suède a fait des concessions, mais le président turc ne s’en satisfait pas. Il marchande autant qu’il le peut. Recep Tayyip Erdogan est connu pour ses voltefaces et pour son habitude à signer des accords de dernière minute. Une levée de son veto est donc envisageable. Après avoir tenu tête pendant plus d’un an à Stockholm et à ses alliés, le président turc ne cédera que s’il peut présenter son feu vert comme une victoire diplomatique.

La Turquie, un allié difficile

Ce marchandage fait le jeu de Moscou mais n’empêche pas Recep Tayyip Erdogan de prendre des décisions qui irritent son homologue russe, Vladimir Poutine. Samedi 8 juillet, il a ainsi autorisé le rapatriement en Ukraine de plusieurs commandants du régiment Azov, qui étaient censés rester en Turquie jusqu’à la fin de la guerre.

Cet épisode illustre bien le grand écart permanent de Recep Tayyip Erdogan entre l’Ukraine et la Russie et entre l’Otan et la Russie. Avec le président turc, les États de l’Otan doivent sans cesse composer avec un allié difficile, mais incontournable.

