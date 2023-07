Adhésion de la Suède à l’Otan: ces dossiers qui ont pesé en faveur d'un feu vert de la Turquie

La Turquie a donné ce lundi 10 juillet son feu vert à une adhésion de la Suède à l’Otan. Cette décision ouvre symboliquement la porte de l'alliance atlantique au pays nordique. Dans ce dossier, le président turc fraîchement réélu, Recep Tayyip Erdogan, a joué sur plusieurs leviers. La livraison d’avions de chasse, F-16, à son pays par les États-Unis, l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne et le traitement de la question Kurde par la Suède ont été au cœur des tractations.

Cette décision inattendue de Recep Tayyip Erdogan a été accueillie avec soulagement en Suède. Elle ouvre la voie à une entrée du pays scandinave dans l’Otan. Pour l’instant, aucun calendrier précis n'a encore été fixé, seule la Hongrie doit aussi donner son accord. Si le feu vert du président turc est décisif, c'est la ratification du Parlement turc qui est indispensable pour permettre l'adhésion suédoise. Lors de l'annonce d'un accord entre la Suède, la Turquie et l'Otan, aucune date précise n'a été avancée.

Dans ce dossier, qui a connu des mois d’impasse, le président turc -fraîchement réélu dans son pays- a posé ses conditions à un tel déblocage de la situation. Elles concernent la livraison à son pays d’avions de chasse, F-16, par les États-Unis, l’adhésion de la position de la Turquie par rapport à l’Union européenne (UE), et le traitement réservés aux membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) par la Suède.

Livraison de F-16 par les États-Unis et adhésion à l'UE

L'une des clés du dossier réside à Washington -où le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a été reçu mercredi 5 par Joe Biden - estiment des analystes. Pour eux, le feu vert turc est conditionné à la livraison des avions de combat américains F-16 à Ankara. Ce que la Turquie dément. La présidence turque a toutefois indiqué dimanche 9 juillet que les présidents Erdogan et Biden s'étaient entretenus dans la journée par téléphone de l'adhésion de la Suède à l'Otan ainsi que du dossier des F-16.

À la veille du sommet de l’Otan, qui se tient à Vilnius, le dirigeant turc a posé une nouvelle condition à la levée de son veto : la réouverture par l'Union européenne des négociations d'adhésion de la Turquie. « Ouvrez d'abord la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et, ensuite, nous ouvrirons la voie à la Suède, tout comme nous avons ouvert la voie à la Finlande », a déclaré Recep Tayyip Erdogan, alors que les négociations entre Ankara et l’UE sont à l'arrêt depuis plusieurs années.

« Ceci ne veut pas dire que la Turquie avait conditionné l’adhésion de la Suède à l'Otan à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Mais juste qu'ils souhaitaient voir des progrès dans sur des points importants pour la Turquie. Que ce soit la revitalisation des négociations d'adhésion, l’initiation des négociations pour le renouvellement et la modernisation de l'union douanière, voire des progrès dans le domaine des libéralisations des visas », décrypte Sinan Ulgen, directeur du think tank turc Edam joint par RFI.

Certains experts voient toutefois derrière cette séquence, plutôt qu'un revirement vers l'Ouest, le signe qu'Erdogan a grandement besoin des Occidentaux, au moment où la Turquie peine à se défaire d'une profonde crise économique. Sinan Ulgen souligne la volonté du gouvernement turc « de se retourner vers l'Europe » après les élections présidentielles de mai. Un gouvernement turc qui veut pousser « l'Europe à repenser sa stratégie avec la Turquie ».

La limite de la relation de la Turquie à l’Europe reste cependant claire. « Pour vraiment avancer les relations avec l'Europe, le gouvernement turc devrait aussi se concentrer sur les réformes au niveau domestique. C'est-à-dire, les réformes démocratiques et les réformes qui portent sur l'État de droit. Et tant que ceci n'est pas fait, le progrès avec l'Europe sera limité », nuance Sinan Ulgen.

Exigences sur le dossier des membres du PKK

À la veille de ce feu vert, Recep Tayyip Erdogan a également réitéré ses exigences envers la Suède, qu'il accuse de mansuétude envers les militants kurdes réfugiés sur son sol. Le président a réclamé des dizaines d'extraditions de militants qu'elle qualifie de « terroristes ». La semaine dernière, la Suède a cependant condamné un Turc d'origine kurde à quatre ans et demi de prison pour « extorsion » et « tentative de financement terroriste » au profit du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe qualifié de terroriste par Ankara et l'Union européenne. Une première dans le pays scandinave.

Le gouvernement suédois a par ailleurs annoncé lundi 12 juin l'extradition vers la Turquie d'un partisan de ce même Parti des travailleurs du Kurdistan, condamné dans son pays pour trafic de drogue, répondant de facto à une condition posée par Ankara pour l'entrée de la Suède dans l'Otan.

Mais est-ce que toutes ces tractations se sont faites pour la Turquie au détriment de la Russie de Vladimir Poutine ? « Partiellement, dans la mesure où la Turquie, après les élections, est en train de recalibrer sa relation entre l'Ukraine et la Russie. La Turquie est devenue de ce point de vue-là plus orientée vers un soutien à l’Ukraine », estime Sinan Ulgen.

Lors de la visite du président ukrainien Voldymyr Zelensky, cinq commandants du régiment Azov, qui étaient en Turquie, ont pu rentrer en Ukraine. La Turquie s’est par ailleurs déclarée en faveur de l'adhésion d'Ukraine à l'Otan. « Des messages qui sont assez mal digérés à Moscou », affirme Sinan Ulgen.

