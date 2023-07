Législatives en Espagne: Sánchez nerveux face à un Feijóo plus posé lors du débat

Le seul débat électoral de ce scrutin opposant l’actuel chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, et le leader de l’opposition conservatrice, Alberto Núñez Feijóo, a été âpre et dur. Les deux hommes se sont montrés agressifs lors de leur face-à-face, lundi 10 juillet. Le plus calme a été le chef de file de la droite, favori dans les sondages pour ces législatives générales du 23 juillet.

Pedro Sánchez et Alberto Núñez Feijóo le 10 juillet 2023, jour de débat avant les élections législatives du 23 juillet 2023. AFP - PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau Les millions d'Espagnols qui ont suivi ce débat crucial, le seul avant le scrutin du 23 juillet, ont vu deux hommes qui n'ont pas pu bien expliquer leurs arguments. Pedro Sánchez et Alberto Núñez Feijóo se sont effectivement interrompus en permanence, recourant à des invectives à l'égard de l'autre, ce qui a donné un débat heurté. Pedro Sánchez a surtout tenté de défendre son bilan en disant que si la droite arrivait au pouvoir, tout changerait dans le mauvais sens : « Oui, la droite peut en finir avec la hausse du salaire minimum et la revalorisation de retraites, oui elle peut en finir avec la réforme du marché du travail qui créé beaucoup d'emplois et des emplois de meilleure qualité. Elle peut en finir avec les politiques en faveur des transgenre et avec les mesures qui protègent le collectif LGTB. » Le socialiste Pedro Sánchez n'est pas apparu sous son meilleur jour. Il était visiblement nerveux, sur la défensive. On ne reconnaissait pas un chef de gouvernement. En face, Alberto Núñez Feijóo est apparu bien plus posé. Il a pris soin de s'afficher comme un leader qui ne veut pas gouverner avec l'extrême droite. Il sait que c'est sur ce point qu'il est le plus fragile : « Une majorité forte, sans nécessité de gouverner avec les extrêmes, est fondamentale pour avancer. Les extrêmes savent bloquer, mais ils ne savent pas gouverner ni ne savent gérer les affaires. » Selon les derniers sondages, l'avantage revient au parti populaire de Feijóo, mais celui ci devrait être obligé de sceller une alliance avec l'extrême droite. À lire aussiEspagne: les enjeux du premier débat pour les législatives du 23 juillet