«L'Ukraine rendra l'Otan plus forte», clame Volodymyr Zelensky à Vilnius

L’Ukraine entrera dans l’Otan dès les conditions seront réunies, a déclaré ce mardi Jens Stoltenberg à l’issue de la première journée du sommet de l’Otan. Une nouvelle que le président Volodymyr Zelenski a accueillie à Vilnius où il est allé à la rencontre des Lituaniens.

En plein cœur de Vilnius, la capitale de la Lituanie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse ont été ovationnés par la foule, rapoorte notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau. Ils ont vu devant eux une marée bleue et jaune. Les Lituaniens ont même apporté des fleurs, des tournesols surtout. Ici, le président ukrainien est considéré comme un héros, celui qui rend l’Europe plus juste, meilleure.

« Son combat est admirable », dit Virginija, une retraitée présente à Vilnius pour voir M. Zelensky, « Il n’a pas pris la fuite dès les premiers jours de guerre ».

Volodymyr Zelensky a entamé son discours par « Slava Ukraini ! » (« Gloire à l’Ukraine », en ukrainien). La foule lui a répondu à l’unisson. Dans son discours en ukrainien, il a surtout remercié les Lituaniens pour leur aide militaire, mais aussi humanitaire. Il y a près de 100 000 ukrainiens qui se sont réfugiés en Lituanie.

Сьогодні тут, у Вільнюсі, український бойовий прапор із Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі, і її саме так будуть згадувати наші діти й онуки. Цей наш бойовий прапор із Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битися проти… pic.twitter.com/C2ZLIusK6R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Adhésion à l'Otan

« L'Otan donnera à l'Ukraine la sécurité. L'Ukraine rendra l'Otan plus forte », a déclaré M. Zelensky sous les applaudissements avant d'assister, avec son homologue lituanien, à une cérémonie de levée d'un drapeau ukrainien amené de Bakhmout, la ville de l'est où s'est déroulée la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la guerre. « Dans les ruines de Bakhmout, sur les champs d'autres batailles en Ukraine, les ambitions agressives russes resteront vaincues », a ajouté Volodymyr Zelensky

Concernant l’adhésion de l’Ukraine à l’organisation transatlantique, les dirigeants des pays membres de l'Otan ont convenu mardi d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance « quand les conditions seront réunies », selon le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

Ce mardi soir, Volodymyr Zelensky dînera au palais présidentiel avec les chefs d’État et mercredi, il participera au tout nouveau conseil Otan-Russie.

