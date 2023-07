La BBC se défend après des accusations à caractère sexuel visant un présentateur vedette

Au Royaume-Uni, la BBC est dans la tourmente suite à des accusations à caractère sexuel visant un de ses présentateurs vedette.

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

La chaine est accusée d’avoir voulu protéger l’un de ses présentateurs vedette - dont l’identité n’a pas été dévoilée - accusé par une mère d’avoir versé à son enfant de 17 ans 40 000 euros en échange de photos et vidéos à caractère sexuel.

Ce mardi, le directeur général a tenté d’éteindre le feu. Tim Davie a félicité son service d’enquête interne mais reconnaît, à demi-mots, que la BBC n’a pas agi assez vite. « Les allégations ont été prises au sérieux. Mais premièrement, je me demande si nous avons levé les drapeaux rouges assez rapidement sur des accusations de cette nature. Deuxièmement, il pourrait bien y avoir des enseignements à tirer de cette affaire en matière de processus et de protocole », a-t-il déclaré.

« C'est clairement une situation complexe et difficile et nous devons gérer un certain nombre de facteurs : répondre correctement à de graves allégations (...) respecter la vie privée des individus et l'intérêt public légitime », a ajouté M. Davie lors d'une conférence de presse.

La mère de l’enfant concerné affirme avoir alerté la BBC le mois dernier. Furieuse de voir le présentateur toujours à l’antenne, elle a décidé de raconter son histoire au Sun. Le tabloïd a révélé l’affaire ce week-end sauf qu'entre-temps, l’avocat de la jeune victime présumée a démenti les propos de la mère de famille.

En attendant d’en savoir plus, la chaîne publique a suspendu son employé. C’est désormais à la police de récolter des preuves et de confirmer s’il y a bien eu une infraction pénale.

Par ailleurs, une deuxième personne accuse le présentateur de menaces. Selon lui, il aurait été contacté sur une application de rencontre par le présentateur qui a insisté pour qu’ils se voient. Mais lorsque cette deuxième personne, âgée d’une vingtaine d’années, a laissé entendre qu’elle dévoilerait l’identité de la star, il aurait tenté de l'intimider.

