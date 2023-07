La France livre des missiles Scalp à l'Ukraine, un atout pour des frappes en profondeur

En marge du sommet de l'Otan, les frappes se poursuivent sur l'Ukraine

Par notre correspondante à Kiev, Emmanuelle Chaze

Pendant que le monde entier a les yeux rivés sur Vilnius et le sommet de l’Otan, les frappes russes, elles, continuent à tomber sur l’Ukraine. Les alertes aériennes se succèdent en Ukraine et les nouvelles attaques de missiles et de drones russes ont déjà touché plus de 11 régions, blessant au passage une dizaine de personnes.

Ces attaques font partie d’une stratégie russe de saturation des systèmes de défense anti-aériens ukrainiens et chaque jour, des civils en paient le prix. Dans la région de Donetsk, cinq d’entre eux ont été blessés et des maisons ont également été endommagées. Souvent, les victimes sont des personnes âgées qui n’ont ni les moyens de partir, ni les capacités physiques d’aller se mettre à l’abri.

Ces attaques quotidiennes sur des infrastructures civiles sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et donc au droit international et elles viennent s’ajouter à la liste déjà très longue des enquêtes ouvertes par le parquet ukrainien pour crime de guerre de la part de la Russie. À ce jour, on recense déjà plus de 94 000 cas depuis février 2022.