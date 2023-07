La Pologne commémore les massacres de Volhynie, source de discorde avec Kiev

Ce mardi, la Pologne a commémoré la mort d’environ 100 000 Polonais. Il y a 80 ans, des nationalistes ukrainiens les ont assassinés dans la région de Volhynie, dans l’actuelle Ukraine. Un sujet toujours synonyme de tension entre les deux pays qui n’ont pourtant jamais été aussi proches avec le début de l’invasion russe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Il y avait beaucoup d’émotion devant cette grande croix à Varsovie qui rappelle qu’environ 100 000 Polonais ont été massacrés dans la région de Volhynie durant la seconde Guerre mondiale.

Au vu de son histoire, Karolina Romanowska-Adamiec est forcément marquée par ces évenements : « 18 personnes de ma famille sont mortes dans les massacres, mais mon grand-père a survécu. C’est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui », raconte cette Polonaise. Paulina Kalinovska, elle, est venue demander à l’Ukraine de faire comme la Pologne, c’est-à-dire reconnaître ces massacres comme génocide. « C’est crucial de nommer les choses par ce qu’elles sont. C’était un génocide. Ce n’était pas pendant une guerre ou un conflit, c’était tout simplement un génocide », assure-t-elle. Ce drame historique pèse toujours sur les relations polono-ukrainiennes.

À lire aussiLe massacre de Volhynie en 1943, le sujet qui divise la Pologne et l'Ukraine

« Reconnaissance des fautes »

Ainsi, quelques banderoles ont été brandies pendant la cérémonie pour demander aux représentants ukrainiens de permettre aux victimes d’avoir une tombe en Ukraine.

De son côté, Karolina, espère que Polonais et Ukrainiens pourront se réconcilier car « le plus important », c’est le dialogue. « Il y a peu de connaissances autour de ce sujet en Ukraine. Maintenant, j’espère que l’Ukraine va se libérer et qu’on pourra commencer à reconstruire nos relations », avance-t-elle. Elle a d’ailleurs créé une association pour ça où Polonais et Ukrainiens se rencontrent pour discuter de l’histoire de leurs pays.

Dans une déclaration unanime, les députés polonais estiment, eux, que la réconciliation ne peut se faire sans reconnaissance des massacres commis. « La réconciliation polono-ukrainienne, bâtie depuis des années par des représentants des deux nations, doit aussi contenir la reconnaissance des fautes et la mémoire des victimes », ont estimé les députés.

Ces commémorations prennent une importance particulière aujourd'hui alors que les deux pays sont plus proches que jamais depuis le début de la guerre en Ukraine. Le 9 juillet dernier, une délégation polonaise, dont le président Andrzej Duda faisait partie, s’est rendue à Loutsk, ville où des dizaines de milliers de Polonais ont été tués par des milices ukrainiennes. Et malgré la cicatrice historique, le président polonais a profité des commémorations des 80 ans de ces massacres pour affirmer encore une fois sa grande amitié avec l’Ukraine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne