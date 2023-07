Loi sur la restauration de la nature: écologistes et agriculteurs s'opposent devant le Parlement européen

Mercredi 12 juillet, les parlementaires européens doivent voter un texte crucial concernant la restauration de la nature. Mais ce projet de loi n’est pas vu du même œil par les écologistes ou les agriculteurs. Ce matin, deux manifestations étaient organisées devant le Parlement européen : l’une par les défenseurs du texte, l’autre par ses détracteurs.

Avec notre correspondant à Strasbourg, Wyloën Munhoz-Boillot

Dès 8h, ils étaient près de 200 manifestants dans chaque camp. D’un côté, les militants écologistes, comme Greta Thunberg, étaient venus de toute l’Europe pour encourager les eurodéputés à voter en faveur de la loi sur la restauration de la nature. « Si on veut endiguer le changement climatique et atteindre l’objectif de 1,5°, nous avons besoin de la nature et donc il faut restaurer les écosystèmes comme les tourbières et les forêts, comme le prévoit la loi », estime Andre Prescher, membre de BUND, la Fédération allemande pour la protection de l'environnement.

À quelques mètres seulement, les agriculteurs européens étaient, eux aussi, réunis. Derrière un important cordon policier, eux sont venus à Strasbourg pour dire non à ce texte. Ils dénoncent une loi trop contraignante pour leur secteur déjà en difficulté. « Nous ne sommes pas d’accord avec cette loi qui a fixé des objectifs inaccessibles, sans budget, avec des sanctions si les objectifs ne sont pas atteints. Comment dire aux agriculteurs “vous allez devoir faire plus, mais on ne vous donne pas de moyens” ? Ce n’est pas possible », tance Christiane Lambert, présidente du syndicat européen d’agriculteurs (COPA COGECA) et ancienne présidente de la FNSEA.

« Il faut que nous soyons forts au Parlement »

Les agriculteurs comptent sur les eurodéputés conservateurs du PPE, groupe majoritaire au Parlement européen, pour s’opposer au texte lors du vote qui doit avoir lieu mercredi. Ces derniers sont accusés par certains, dont Caroline Roose, députée européenne belge depuis 2019 qui siège dans différentes commissions concernées par ce projet de loi, de vouloir vider de sa substance le texte. Même si le texte est vidé de sa substance, il est très important qu’il ne soit pas rejeté lors du vote prévu ce mercredi.

« Demain, le vote va être très serré et il y a vraiment une manipulation du PPE sur des fake news qu'ils diffusent, en disant qu'en gros, ce texte va faire disparaître des villes ou qu'il va y avoir un problème de sécurité alimentaire alors que c'est totalement faux ! », s’indigne-t-elle. Et d’ajouter : « Il y a vraiment une manipulation du message politique aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons forts au Parlement européen pour faire passer cette loi ».

