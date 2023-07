Ukraine: le matériel étranger jugé par les soldats sur le front

Reportage

Au premier jour du sommet de l'Otan à Vilnius, l'Allemagne a annoncé la livraison de près de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Deuxième contributeur en matière d'aide militaire Berlin va notamment livrer deux lanceurs pour le système de défense antiaérienne Patriot, 40 véhicules blindés de type Marder et 25 chars Leopard 1 A5. De son côté, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des missiles longue portée « SCALP ».

Avec notre correspondant en Ukraine, Stéphane Siohan

Près de la ligne de front, dans les régions de Zaporijjia et de Donetsk, pour les soldats qui utilisent les chars et blindés français et allemands, les impressions sont plutôt positives, mais avec un léger goût de « peut mieux faire ».

Il y a un mois, Andriy, commandant de tank, pilotait un des tous premiers Leopard qui s’est lancé à l’assaut des défenses russes, dans la région de Zaporijjia. Au bout de trois heures de bataille, son char a été immobilisé par l’explosion d’une mine, mais le char allemand est déjà réparé et pour rien au monde Andriy n’échangerait son nouvel outil : « C’est comme passer d’une voiture soviétique à une BMW, je vous le dis franchement, quand je me suis retrouvé au cœur de la bataille, j’ai pris du plaisir, je me suis senti à mon aise à observer le champ de bataille et à donner mes ordres. Le Leopard, c'est tout simplement super, tu es assis confortablement et tu donnes tes instructions. »

Pour les tankistes ukrainiens, l’atout principal du Leopard, c’est sa fiabilité et sa solidité. Viacheslav, officier de la 47e brigade blindée, estime aussi que les Leopard remplissent une fonction psychologique vis-à-vis de l’ennemi : « Les Russes deviennent hystériques. Dès que les Leopards apparaissent sur le champ de bataille, ils tirent dessus avec tout ce qu’ils peuvent. Nos pilotes attirent l’attention de l’ennemi et ça facilite le travail de l’infanterie. »

Des blindés qui ne font pas toujours le poids

Plus à l’est, près de Velika Novosylka, Vadim, soldat de la 37ᵉ brigade marine, s’est vue attribuer des blindés AMX-10 français, son constat est plus mitigé. « Ça fait une semaine qu’on utilise les AMX-10, et l'on a connu quelques déboires parce qu’ils sont montés sur pneus et leur blindage est trop léger. Il y a un bon canon de 105 mm, je ne peux pas dire que c’est du mauvais matériel, mais il faut le couvrir avec des blindés plus lourds. »

En réalité, les AMX-10 ne font pas le poids, car ils ne sont pas adaptés à une guerre d’artillerie aussi intense, mais surtout, car les alliés n’ont pas encore délivré tous les chars lourds qu’ils avaient promis.

