Italie: les atteintes à l’environnement par les «écomafias» en hausse, selon un rapport

En Italie, plus de 30 500 actes illégaux ont été commis contre l'environnement en 2022, selon le recensement de Legambiente. L'association de protection de l'environnement a présenté mardi 11 juillet son rapport annuel Ecomafia2023, publié depuis 1994, du nom des actes « en lien avec l’environnement et dans lesquels le crime organisé est impliqué ». Résultat : la situation ne s'est pas amélioré par rapport à l’année précédente

Les méfaits de l'Ecomafia sont en légère augmentation sur un an, , avec un total de 30 686 actes. L'écomafia est un terme générique qu'Anna Parretta, présidente pour la Calabre de Legambiente, définit : « L'écomafia englobe tous les actes illégaux en lien avec l'environnement dans lesquels le crime organisé est impliqué. Par exemple, vu que nous sommes en Calabre, je dirais que derrière la majorité de ces actes, il y a la Ndranghetta. »

Les infractions sont divisées en plusieurs secteurs. En tête au niveau national se trouve « le cycle du ciment » : les infractions et délits liés à la construction donc, sont en forte hausse, soit +28,7 % sur un an. Suivent les actes illégaux contre la faune. Et malgré une forte baisse dans la botte, les infractions pénales liées à la gestion des déchets complètent le podium.

Dans la seule région calabraise, les chiffres sur la gestion des déchets continuent à inquiéter Anna Parretta : « Pour 2022, on parle de 344 actes illégaux, c'est presque un par jour ! »

Et si les infractions sont si nombreuses, c'est parce que cela rapporte : « Prenons l'exemple de l'élimination des boues d'épuration, cela coûte très cher, explique Anna Paretta. Il est donc évident que s'en débarrasser de manière illégale en les déversant dans la nature, cela fait gagner beaucoup d'argent aux criminels. »

Legambiente estime le chiffre d'affaires illégal des différentes filières étudiées dans le rapport à 8,8 milliards d'euros.

