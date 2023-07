La contre-offensive ukrainienne freinée par les champs de mines russes

reportage

L’armée ukrainienne continue sa lente progression dans l’est et le sud du pays, avec, semble-t-il, des gains substantiels dans la périphérie de Bakhmout, dans le Donbass. Mais partout, sur le théâtre des opérations, les Ukrainiens sont ralentis par la défense acharnée des Russes qui ont établi un véritable mur de tranchées protégées par des champs de mines.

Avec notre correspondant en Ukraine, Stéphane Siohan

Au sud de Zaporijjia, un groupe de soldats de la Garde nationale est confronté à ce problème au quotidien. L’un d’eux, dont le nom de guerre est « le comptable », est vétérinaire de profession. Désormais, sa fonction est de nettoyer les tranchées ennemies l’arme à la main. Mais pour cela, encore faut-il réussir à s’en approcher. « Depuis le début de notre contre-offensive, notre défi le plus sérieux, c’est les mines posées par l’ennemi, les mines anti-personnel, les mines anti-tanks, il y en a énormément de tout type et ça ralentit énormément notre marche », raconte le comptable.

Récemment, lui et ses hommes ont trouvé dans une tranchée le carnet de note d’un officier russe, révélant qu’avant la prochaine position, ils devaient traverser un champ parsemé de 5 000 mines anti-char. Résultat, les Ukrainiens ne peuvent engager de colonnes de blindés. « Nous avons des unités de sapeurs et d’ingénieurs qui ouvrent la voie pour l’infanterie. Mètre par mètre, ils ratissent le terrain avec des détecteurs de métaux, mais le prix à payer est très lourd, nous avons des pertes parmi les ingénieurs et les fantassins qui sont à l’avant. Mais nous n’avons pas d’autre solution », raconte le soldat.

Un soldat ukrainien dans une tranchée, à l'est de l'Ukraine. AFP - ANATOLII STEPANOV

La stratégie des Ukrainiens est donc de frapper à l’arrière des lignes russes pour affaiblir le dispositif ennemi. « En ce moment, notre artillerie tire plus et de manière plus précise que celle des Russes. Mais pour engager nos chars de manière plus effective, nous devons fermer le ciel et protéger nos soldats au sol des bombardements aériens, mais en ce moment, ça n’est tout simplement pas possible », regrette-t-il.

Dans ce contexte, les Ukrainiens progressent, mais la contre-offensive ne montrera pas de résultats tangibles avant le début de l’automne.

