Russie: le général Popov relevé pour des critiques sur la gestion de l’opération en Ukraine

Ivan Popov, l’un des généraux russes les plus expérimentés actuellement déployés sur le front ukrainien, a annoncé avoir été démis de ses fonctions. Sur une chaîne Telegram proche de Wagner, il a expliqué que les problèmes qu’il avait fait remonter à ses supérieurs avaient déplu et provoqué sa mise à l’écart.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

D’après les autorités russes, la rébellion des hommes de Wagner ne semble être qu’un mauvais souvenir. Tout dans le discours officiel évoque un retour à la normale depuis le 24 juin dernier. Mais les propos du général Ivan Popov, dont les hommes se battent durement dans la région de Zaporijjia, sont venus troubler cette douce quiétude.

« J’ai nommé toutes les choses par leur nom. J’ai attiré l’attention sur la tragédie la plus importante : c’est l’absence de forces de contre-batterie, l’absence de postes de reconnaissance d’artillerie et la masse de frères morts ou blessés à cause de l’artillerie ennemie », assure-t-il.

Grogne contre le ministre de la Défense

Dans son message audio posté sur une chaîne Telegram autrefois proche de Wagner, le général Popov reconnaît avoir évoqué d’autres problèmes avec le haut-commandement de manière franche et très dure. Ce qui, d’après lui, a entraîné sa mise à l’écart alors qu’il attend une nouvelle affectation.

« Comme beaucoup de responsables de division l’ont dit, notre armée n’a pas pu être enfoncée par les soldats de l’armée ukrainienne. Nous avons été frappé par l’arrière, par notre chef principal, qui a traîtreusement et méchamment décapité l’armée au moment le plus difficile et le plus tendu », a-t-il poursuivi.

Contrairement à ce que veulent faire croire les autorités, il semble bien que la grogne contre le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, se poursuit au sein des forces russes. À moins que le général Popov, dont on dit qu’il est très respecté par ses hommes, ne cherche à se dédouaner. Les autorités, comme souvent, n’ont pour l’instant fait aucun commentaire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne