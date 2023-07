Une nouvelle grève d'une durée inédite chez les internes en médecine en Angleterre

La plus longue grève des « junior doctors », les internes en médecine, commence ce jeudi en Angleterre pour cinq jours. Ils dénoncent une baisse de leur niveau de vie depuis la crise financière en 2008. Les négociations sont au point mort avec le gouvernement, et les patients en pâtissent.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Les « junior doctors » ont commencé leur nouvelle grève à 6h TU ce jeudi 13 juillet et ce, jusqu'à mardi à la même heure. Il s'agit de leur plus longue mobilisation en continu de l'histoire du service public de santé britannique, le NHS, selon le syndicat BMA (British Medical Association).

Au Royaume-Uni, les « junior doctors » ont un statut proche de celui des internes en France. Ils représentent environ la moitié des médecins hospitaliers, allant de jeunes médecins sortant juste de l'université à des praticiens ayant plus de huit ans d'expérience. Ce débrayage a lieu alors que le gouvernement doit se prononcer sur les augmentations de salaires dans le secteur public, alors que l'inflation reste bloquée à 8,7%, au plus haut parmi les pays du G7.

Quatrième mouvement

C’est le quatrième mouvement des jeunes médecins en six mois, après les grèves des infirmières et celle des ambulanciers l’année dernière. La liste de patients en attente d’un rendez-vous médical s’allonge : 7,4 millions n’ont toujours pas reçu un traitement adapté. Les internes demandent 35% d’augmentation de salaire. Le gouvernement leur en propose 5%. Mais pas question pour Arjan Singh, qui fait partie du syndicat des jeunes médecins. « C’est ridicule. Il faut contextualiser ce que 5% signifie : c’est 70 centimes de plus par heure. Ce n’est rien par rapport aux quinze années d'érosion salariale que nous avons connues au cours des années précédentes. Nous devrions être payés en fonction des compétences que nous fournissons aux services de santé », dit-il.

Épuisés et pas reconnus à leur juste valeur, la conséquence est que ces médecins en formation partent à l’étranger, déplore la profession. Il existe 8 500 postes de docteurs vacants dans le pays. Aujourd'hui, ils pourraient être 35 000 grévistes. Le syndicat des jeunes médecins préconise d’alterner entre piquet de grève et randonnée de grève avec les collègues afin de prendre l’air et de recharger les batteries.

Après les « junior doctors », les « consultants », médecins plus qualifiés, ont eux déposé un préavis de grève pour les 20 et 21 juillet.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne