À la Une: en Serbie, un pouvoir toujours plus autoritaire, une opposition sans stratégie

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Face au régime autoritaire d'Aleksandar Vučić, l’opposition n’a pas de stratégie. Le président serbe se contente d'entretenir la désorganisation de tous – y compris de son propre parti – afin de garder le pouvoir. Les affaires, pourtant, s'accumulent. Aleksandar Vulin, le chef des services secrets serbes, a été sanctionné par le Trésor américain pour « trafic illégal de stupéfiants » et pour avoir exporté en fraude des armes depuis la Serbie.

En Bosnie-Herzégovine, commémorations du génocide de Srebrenica

Samedi 8 juillet, plusieurs milliers de personnes ont pris part à la Marche de la paix, organisée chaque année juste avant les commémorations du génocide de Srebrenica. Elles ont marché les cent kilomètres parcourus par les victimes en juillet 1995, cette terrible « marche de la mort » dont elles veulent se souvenir. Reportage.

Plus de 7 600 personnes sont toujours portées disparues dans le pays depuis la guerre, dont plus de 1600 dans la seule région de Srebrenica. Les familles attendent, mais les recherchent n’avancent pas, en raison du manque de volonté des autorités et du silence d’une partie de la population.

Pendant ce temps, la Republika Srpska poursuit son offensive contre les institutions issues des accords de Dayton. Milorad Dodik a ainsi signé un décret soustrayant de facto l'entité serbe à l'autorité du Haut représentant international en Bosnie-Herzégovine.

Au Kosovo, le gouvernement du Premier ministre Albin Kurti sous pression

Jeudi 13 juillet, le Premier ministre Albin Kurti a été agressé par des élus du Parti démocratique du Kosovo (PDK) et n’a pas pu terminer son discours, alors qu’une rixe généralisée éclatait au Parlement du Kosovo. Le prétexte ? Un mystérieux enregistrement évoquant des liens entre Vetëvendosje et le dirigeant serbe Milan Radoičić, sous le coup d’un mandat d’arrêt.

Dans le même temps, rien ne va plus entre Albin Kurti et Edi Rama. Le Premier ministre d'Albanie cherche à se poser en « médiateur » indispensable aux Occidentaux pour garantir les intérêts oligarchiques qu'il représente, et son homologue du Kosovo devient un « obstacle » à éliminer.

Scandale dans des maisons de retraite en Roumanie

Ces images ont fait la une des médias roumains. Des journalistes ont découvert que des personnes âgées vivant dans deux maisons de retraite de la ville de Voluntari, dans la banlieue de Bucarest, étaient régulièrement brutalisées et torturées et que la direction de l'association qui gérait ces centres bénéficiait d'une protection politique. Comment a-t-on pu atteindre un tel niveau d'inhumanité ? Éléments de réponse.

