Allemagne: plus de 75 000 personnes ont signé une pétition contre le concert de Rammstein à Berlin

Après des révélations sur des abus sexuels qu’auraient commis le chanteur de Rammstein, Till Lindemann, sur des femmes assistant à ses concerts géants, une pétition demande l'interdiction des trois concerts à guichets fermés à Berlin.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Le groupe de métal industriel allemand Rammstein, connu dans le monde entier, est dans la tourmente depuis début juin. Les accusations contre le chanteur du groupe ont eu lieu durant une tournée de Rammstein. Le groupe allemand de métal se produit pour trois concerts à guichets fermés à partir de ce samedi 15 juillet, au stade olympique de Berlin.

Une pétition demande leur interdiction. Plus de 75 000 personnes ont signé le texte, lancé le mois dernier. On peut y lire : « tant que les accusations n’ont pas été tirées au clair, les concerts de Rammstein ne sont pas un lieu sûr pour les femmes. Les Berlinois doivent montrer que de tels criminels supposés ne doivent pas pouvoir se produire en public. »

« Provoquer une prise de conscience »

Britta Häfemeier a lancé la pétition qui a recueilli autant de signatures que le stade olympique compte de place : 75 000. « Ça n’est pas possible que Rammstein puisse remplir trois fois de suite le stade olympique à Berlin. Nous voulons aussi, avec la pétition, provoquer une prise de conscience et une couverture médiatique et parler des conséquences des structures de pouvoir dans le monde culturel. Et Rammstein n’est pas un cas à part. J’espère que les concerts seront annulés au dernier moment », explique l'Allemande.

La ville de Berlin n’a certes pas autorisé les soirées privées du groupe au stade olympique, mais estime ne pas pouvoir juridiquement interdire les concerts proprement dits. Une manifestation contre la venue de Rammstein aura lieu ce samedi après-midi, aux abords du stade olympique. À Munich, le 11 juin dernier, les fans du groupe n’avaient pas trop apprécié la présence de ces manifestants qui venaient leur gâcher leur soirée.

