La Lituanie et la France mènent leur premier exercice conjoint avec des canons Caesar

En Lituanie, une centaine de militaires français et quatre canons Caesar, de fabrication française, ont participé à un exercice d’artillerie. C’était la toute première occasion pour les Lituaniens de travailler avec ce matériel. Vilnius a acheté 18 canons à la France fin décembre. Ces derniers n’arriveront qu’en 2027.

Avec notre correspondante en Lituanie, Marielle Vitureau

Les artilleurs mettent en place les quatre canons Caesar. La cible se trouve à neuf kilomètres de là. Le but de l’exercice mené entre les Lituaniens, les Français et les Américains est de coordonner les tirs. Le lieutenant-colonel Mihailes explique comment il a travaillé avec les soldats lituaniens : « On a commencé par leur présenter les capacités du matériel, ensuite, on leur a fait une démonstration des capacités en termes de mobilité, de rapidité. On leur a même proposé de pouvoir mettre à feu et d’appuyer sur le bouton de déclenchement des tirs. »

« On peut tirer beaucoup plus loin »

La Lituanie accélère la transformation de son armée depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle dispose déjà de canons sur chenille achetés à l’Allemagne. Les 18 canons Caesar sur roue équiperont une brigade située dans l’ouest du pays.

« Avec ce calibre de 155, on peut tirer beaucoup plus loin et la puissance de la charge est très élevée. L’avantage principal est leur grande mobilité. » relate le chef d'état-major Valdemaras Rupsys, qui reconnait que cette capacité manquait à son pays.

La formation tactique et pratique des Lituaniens va aller en s’accélérant. Elle se déroulera dans les deux pays. Les Caesar devraient revenir en Lituanie en septembre 2024 pour de grands exercices.

