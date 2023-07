Royaume-Uni: le footballeur français Benjamin Mendy jugé non-coupable de viol et tentative de viol

Le footballeur français Benjamin Mendy a été acquitté par la justice britannique de l'intégralité des accusations qui pesaient contre lui après avoir été déclaré non-coupable de viol et tentative de viol vendredi lors d'un deuxième procès.

Agé de 28 ans, Benjamin Mendy a éclaté en larmes lors de l'énoncé du verdict, à l'issue de trois semaines de procès à Chester (nord de l'Angleterre) et un peu plus de trois heures de délibéré. Il était rejugé depuis la fin juin pour deux accusations pour lesquelles le jury n'était pas parvenu à un verdict à l'issue du premier procès en janvier dernier.

Il était accusé du viol d'une femme de 24 ans en octobre 2020 et de tentative de viol sur une femme de 29 ans deux ans plus tôt, accusations qu'il a fermement contestées, assurant que ces relations, qui se sont déroulées à son domicile, étaient consenties.

« Benjamin Mendy veut remercier les membres du jury » - six femmes et six hommes - « de s'être concentrés sur les preuves dans ce procès plutôt que les rumeurs et insinuations qui ont accompagné cette affaire depuis le début », ont déclaré ses avocats à l'issue du verdict, soulignant le « grave impact » de cette procédure sur lui.

Costume sombre et pardessus ocre, Benjamin Mendy n'a quant à lui pas pris la parole et refusé de répondre aux questions des journalistes.

Déclaré non-coupable lors d'un premier procès

Pendant l'audience, le procureur Benjamin Aina avait décrit Mendy comme un homme dont la notoriété et la richesse faisaient qu'il n'avait pas l'habitude que les femmes lui disent « non ». Le footballeur, coutumier des fêtes dans sa luxueuse demeure, avait quant à lui assuré que « jamais » il ne forcerait une femme. L'une des plaignantes avait affirmé que Mendy s'était vanté d'avoir eu des relations sexuelles avec « 10 000 femmes ».

Lors du premier procès, après quatre mois d'audience, le jury, composé de huit hommes et quatre femmes, l'avait déclaré non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle. Le jury s'était retiré pour délibérer le 5 décembre, mais les discussions avaient été interrompues à plusieurs reprises en raison de cas de Covid-19 puis pour une pause prévue de longue date, avant une trêve pendant la période des fêtes de fin d'année.

Le défenseur aux 10 sélections avec les Bleus, avait été suspendu par Manchester City qui n'a pas renouvelé son contrat qui arrivait à échéance le 30 juin.

(Avec AFP)

